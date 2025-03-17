بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا

توج فلامنجو بلقب بطولة كاريوكا (ولاية ريو دي جانيرو) بالفوز على فلومينينسي في النهائي.

وفرض التعادل السلبي نفسه على الفريقين في لقاء الإياب، بعدما فاز فلامنجو في الذهاب 2-1على ملعب ماراكانا.

وتواجد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم في المدرجات لمتابعة فريقه السابق فلامنجو الذي حصد اللقب.

وفاز فلامنجو باللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة 39 في تاريخه، موسعا الفارق مع فلومينينسي غريمه التقليدي لـ 6 ألقاب.

ويواصل فلامنجو نتائجه الجيدة تحت قيادة فيليبي لويس الذي تولى تدريب الفريق في الجزء الأخير من الموسم الماضي.

ولم يخسر الفريق في آخر 24 مباراة خاضها بجميع المسابقات تحت قيادته.

Otávio levou cartão amarelo por esta entrada em De la Cruz. pic.twitter.com/7m3t37pT8H — ge (@geglobo) March 16, 2025

ويعد ذلك ثالث ألقابه مع فلامنجو بعد التتويج بلقب كأس البرازيل 2024 والسوبر البرازيلي 2025.

وعزز الثنائي برونو هنريكي وجيورجان دي أراساكيتا رصيده كأكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي برصيد 15 لقبا متفوقين على زيكو وجونيور أساطير النادي.

بطولة جاوتشو

في ولاية ريو جراندي دو سول، فاز إنترناسيونال على غريمه التقليدي جريميو بلقب بطولة جاوتشو.

"80 ANOS DE PATERNIDADE"👀⁣ ⁣ Antes de a bola rolar, esse foi o clima do Grenal, no Beira Rio, com a torcida do Internacional: festa e provocação. Detalhe para o hino do Rio Grande do Sul tocando no típico acordeão. ⁣ pic.twitter.com/Acjp5JG76D — ge (@geglobo) March 16, 2025

والتقى الفريقان على ملعب إنترناسيونال بعدما فاز ذهابا 2-0 في أرض جريميو.

وتقدم إنترناسيونال بهدف صاروخي من إينير فالنسيا في الدقيقة 56 بتصويبة من ركلة حرة مباشرة بعيدة المدى.

Bomba ABSURDA do Enner Valencia, do Internacional, em golaço do Grenal da final do Campeonato Gaúcho🔥 pic.twitter.com/fVmP4RD8y1 — ge (@geglobo) March 16, 2025

وسجل فاجنر ليوناردو التعادل لجريميو لكنه لم يكن كافيا ليحسم إنترناسيونال اللقب لصالحه.

ورفع إنترناسيونال رصيده لـ 46 لقبا وهو الأول منذ 2016.

وهيمن جريميو على اللقب في آخر 7 مواسم، لكنه خسر أول نهائي له منذ 2015.

بطولة مينيرو

وحقق أتليتكو مينيرو لقب بطولة مينيرو لولاية ميناس جرايس بالفوز 4-1 على أمريكا مينيرو.

وكان أتليتكو مينيرو وصيف كوبا ليبرتادوريس 2024 قد فاز ذهابا وسط أنصاره بنتيجة 4-0.

وفي الإياب خسر بهدف سجله جوناثاس في الدقيقة 77.

وشهد اللقاء طرد إديسون لاعب أمريكا وجيليريمي أرانا لاعب أتليتكو في الدقائق الأخيرة بسبب مشادة بين لاعبي الفريقين.

ورفع أتليتكو مينيرو رصيده لـ 50 لقبا بفارق 12 لقبا عن كروزيرو غريمه التقليدي.

بطولة باوليستا

انتصر كورينثيانز على بالميراس بنتيجة 1-0 في ذهاب نهائي بطولة ولاية ساو باولو.

اللقاء الذي أقيم على ملعب بالميراس شهد تفوق الضيوف بفضل هدف يوري ألبرتو من صناعة الهولندي ممفيس ديباي.

وسيلتقي الفريقان في الإياب يوم 28 مارس المقبل لحسم اللقب.