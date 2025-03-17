ساسي: إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم لـ الأهلي.. وأحب الزمالك كثيرا

الإثنين، 17 مارس 2025 - 01:51

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام حرس الحدود

شدد فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري أنه لن ينضم لـ الأهلي إذا كان في موقف أشرف بنشرقي.

فرجاني ساسي

النادي : الغرافة

الزمالك

وانضم بنشرقي إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال ساسي لمجلة Foot 24: "كنت أشاهد مباراة الزمالك ضد سموحة، أحمل ذكريات كبيرة مع الزمالك".

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وأضاف "أحب الزمالك كثيرا، وأيضا جماهيره يحبونني".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم للأهلي".

ونشر ساسي مقطع فيديو أثناء مشاهدته رفقة بعض من لاعبي منتخب تونس مباراة الزمالك ضد سموحة في الدور الـ8 من كأس مصر.

وفاز الزمالك على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسيلاقي سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

ورحل فرجاني ساسي عن الزمالك بعد نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي.

وفاز ساسي مع الزمالك بلقب لكل من الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 واستمر حتى نهاية تعاقده في صيف 2021.

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