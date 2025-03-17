باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش

الإثنين، 17 مارس 2025 - 01:49

كتب : FilGoal

باملاك تيسيما

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة ستيلينبوش.

ويلتقي الزمالك مع ستيلينبوش في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاون تيسيما في المباراة كل من البوركينابي سيدو تياما والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري ميدو: الزمالك يمتلك مدربا كبيرا ولدينا كنز في قطاع الناشئين.. وأغلقنا ملف القمة كرة طائرة - استمرار الهيمنة… تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الجونة والقناة الناقلة

بينما يتواجد الإثيوبي تيودروس ميتيكوا كحكم رابع.

وكحكم فيديو يقود المباراة الغاني دانيال لاريا ويعاون الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

وسبق لتيسيما قيادة 4 مباريات للزمالك فاز خلالها الفريف في 3 مبارات وتعادل واحدة.

المباراة الأولى التي قادها تيسيما للزمالك كانت في نهائي الكونفدرالية عام 2019 والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح ليتوج باللقب، بينما كانت المباراة الاخيرة في 2022 ضد توسكر الكيني وانتهت أيضا بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وتأهل الزمالك لربع النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت المصري وإنييمبا وبلاك بولز.

ستيلينبوش الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية باملاك تيسيما
نرشح لكم
من المرحاض لخداع الجميع.. تسديدة بنتايك بين العلم و"الشوطة الباكاتي" ساسي: إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم لـ الأهلي.. وأحب الزمالك كثيرا خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لمعسكر منتخب مصر مران منتخب مصر - انتظام 14 لاعبا في اليوم الأول.. وغياب لاعبو الأهلي والرباعي المحترف أزمة عمرها 5 سنوات.. النجوم يطالب بعقوبات رادعة ضد الإسماعيلي بعد تسجيله 11 هدفا.. استدعاء مهاجم الترسانة لمنتخب ليبيريا غزل المحلة يشكو حكم مباراته ضد البنك الأهلي بنشرقي: تنازلت عن الأموال للانتقال لـ الأهلي.. وأتمنى ضم زيزو وحكيمي للأحمر
أخر الأخبار
قائمة إنجلترا - استدعاء جيبس وايت بدلا من بالمر ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم نهاية السلسلة الملعونة.. باريس يهزم مارسيليا في "الكلاسيك" ويقترب من الحسم ساعة | الكرة الأوروبية
من المرحاض لخداع الجميع.. تسديدة بنتايك بين العلم و"الشوطة الباكاتي" ساعة | الكرة المصرية
بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا ساعة | أمريكا
ساسي: إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم لـ الأهلي.. وأحب الزمالك كثيرا 2 ساعة | الدوري المصري
باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري 2 ساعة | كرة طائرة
فليك: نحن لا نستسلم أبدا.. وفخور بعقلية فريقي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة