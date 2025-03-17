باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة ستيلينبوش.

ويلتقي الزمالك مع ستيلينبوش في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاون تيسيما في المباراة كل من البوركينابي سيدو تياما والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد.

بينما يتواجد الإثيوبي تيودروس ميتيكوا كحكم رابع.

وكحكم فيديو يقود المباراة الغاني دانيال لاريا ويعاون الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

وسبق لتيسيما قيادة 4 مباريات للزمالك فاز خلالها الفريف في 3 مبارات وتعادل واحدة.

المباراة الأولى التي قادها تيسيما للزمالك كانت في نهائي الكونفدرالية عام 2019 والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح ليتوج باللقب، بينما كانت المباراة الاخيرة في 2022 ضد توسكر الكيني وانتهت أيضا بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وتأهل الزمالك لربع النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت المصري وإنييمبا وبلاك بولز.