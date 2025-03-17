كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري

الإثنين، 17 مارس 2025 - 01:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرةب

حسم الأهلي نتيجة المباراة الأولى من مباريات نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة بالفوز بنتيجة 3-1 على الزمالك.

اللقاء أقيم في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الصالة لحسم هوية المتأهل.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-21 (1) الزمالك.. انتصار الأحمر في اللقاء الأول كرة طائرة - استمرار الهيمنة… تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك كرة طائرة - تطبيق تقنية الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات

في حال انتصر الأهلي سيتأهل للنهائي، وفي حال انتصر الزمالك سيلتقيا مجددا يوم الأربعاء المقبل في مباراة فاصلة لحسم المتأهل.

وانتصر بتروجت على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في أول مباريات المربع الذهبي.

وصف المباراة

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وحسمه لصالحه بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي 5-1 ثم توقفت المباراة بعد إلقاء الجماهير للمقذوفات صوب أرض الملعب.

استمر تقدم الأهلي وعاد الزمالك بتعادل 24-24 وحسم الأهلي الشوط بصعوبة بنتيجة 28-26.

في الشوط الثالث سيطر الأهلي وحسمه لصالحه بنتيجة 25-20.

وتقدم الأهلي في الشوط الرابع وتعادل معه الزمالك ثم تقدم لكن الأهلي استطاع إنهاء اللقاء بالفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21.

الأهلي كرة طائرة الزمالك كرة طائرة الدوري المصري للكرة الطائرة
نرشح لكم
انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-21 (1) الزمالك.. انتصار الأحمر في اللقاء الأول كرة طائرة - استمرار الهيمنة… تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك انتهت طائرة سيدات - الأهلي (2) 25-19 (1) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري كرة طائرة - تطبيق تقنية الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات انتهت طائرة سيدات - الأهلي (3) 25-17 (1) الزمالك.. أولى مباريات نهائي الدوري كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر
أخر الأخبار
بجائزة 12 مليون دولار للبطل.. مواجهات مثيرة في قرعة الأدوار النهائية من أبطال آسيا للنخبة 5 دقيقة | آسيا
قائمة إنجلترا - استدعاء جيبس وايت بدلا من بالمر 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم نهاية السلسلة الملعونة.. باريس يهزم مارسيليا في "الكلاسيك" ويقترب من الحسم 7 ساعة | الكرة الأوروبية
من المرحاض لخداع الجميع.. تسديدة بنتايك بين العلم و"الشوطة الباكاتي" 8 ساعة | الكرة المصرية
بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا 8 ساعة | أمريكا
ساسي: إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم لـ الأهلي.. وأحب الزمالك كثيرا 8 ساعة | الدوري المصري
باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش 8 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري 8 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة