فليك: نحن لا نستسلم أبدا.. وفخور بعقلية فريقي

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن فريقه لا يستسلم أبدا.

وفاز برشلونة على أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد تأخره في النتيجة بهدفين.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الوقت كان قد حان للفوز على أتليتكو مدريد وأعتقد أن المباراة كانت مذهلة بالنسبة للجميع وفي النهاية نحن سعداء، وردة فعلنا بعد الهدف الثاني كانت رائعة وسجلنا أربعة أهداف وهو أمر رائع".

وواصل "فخور بفريقي ويمكنكم رؤوية العقلية الرائعة، نحن لا نستسلم أبدا وردة القعل كانت مذهلة وهو تحديدا ما نريده في ما نريده بالمباريات المتبقية".

وأكمل "الفوز باللقب؟ لا يزال الطريق طويلا كما أقول دائما لكننا حصلنا على ثلاث نقاط كبيرة جدا ونحن سعداء بالصدارة مع مباراى أقل".

وتابع "يمكنكم أن تروا الروح التي يملكها الفريق ونرى ذلك في التدريبات يكون الأمر نفسه، وفي الوقت الحالي لدينا ثقة كبيرة وبالطبع عندما نواجه فريقا مثل هذا إذا ارتكبت خطأ سيستغلونه ولكن اليوم فريقي كان الأفضل في المباراة".

وعن تسجيل يامال قال: "هو يبذل جهدا كبيرا في المواجهات الفردية وبالطبع تتاح له الفرصة للتسديد ويستغلها كما فعل ضد أتليتكو، هو يملك الجودة اللازمة لتسجيل مثل هذه الأهداف وثد أبت ذلك عدة مرات في الماضي".

وأضاف "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وبعد استقبالنا هدفين أظهرنا عقلية رائعة وقاتلنا وخلقنا فرص كبيرة وأنا سعيد للفريق".

وأتم "فيران توريس رائع واللاعبين البدلاء قدموا أداء جيد، فيران يتدرب جيدا ومستواه رائع ويعطي دائما 100% وهذا ما نحتاجه".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 60 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع خوض برشلونة مباراة أقل، بينما توقف أتليتكو عند النقطة 56 في المركز الثالث.