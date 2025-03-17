خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لمعسكر منتخب مصر

أرسل الأهلي إخطار لاتحاد الكرة بموعد انضمام لاعبيه لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأحد بحضور 14 لاعبا تحت قيادة حسام حسن.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أرسل إخطارا بانضمام لاعبيه لمنتخب مصر بدءا من اليوم الإثنين وهو موعد بدء الأجندة الدولية بشكل رسمي.

وضم حسام حسن من الأهلي كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل "كوكا".

وتواجد في المران كل من: محمد عواد وعبد العزيز البلعوطي وخالد صبحي وحسام عبد المجيد وحمدي فتحي وأحمد عيد ونبيل عماد ومحمد شحاتة ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمود صابر وأسامة فيصل.