سيميوني: الهدف الأول أعطى برشلونة الدافع.. وألفاريز شعر أنه ليس بخير

يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن هدف برشلونة الأول أعطاهم الدافع للعودة في المباراة.

وفاز برشلونة على أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد تقدم الأخير بنتيجة 2-0.

وقال سيميوني عبر شبكة دازن عقب المباراة: "أهنئ الخصم على الفوز، لقد حظوا بنسبة جيدة من الحظ والتي يجب عليك الحصول عليها ولم نستغل الهجمات المرتدة، ولكن هم فريق قوي ويجب أن نقدم لهم التهاني وأن نمضي قدما".

وواصل "لا أعتقد أننا شعرنا بالإرهاق لأن التبديلات أمدتنا بالطاقة، ألفاريز شعر أنه ليس بخير لأنه مصاب بالحمى ومع ذلك لعب ولا أستطيع ان أطلب المزيد منه".

وتابع "تسجيل برشلونة الهدف الأول أعطاهم دافعا كبيرا ولم نعد نتوقف على صنع الهجمات المرتدة ومباشرة سجلوا الثاني".

وأكمل "أعتقد ان مولينا حظي بفرصة للتسديد أو الصناعة وكذلك سورلوث وريكيلمي ولكنهم لم يسجلوا".

وأضاف "يجب أن نفوز والآن لدينا فرصة كبيرة لنصل إلى نهائي آخر، الأمر صعب ولكن يجب أن نقاتل حتى النهاية".

وأتم "كل شيء كان يسير بشكل مثالي، واستغرق الأمر مني الكثير للدفع بخيمينيز وكان يجب أن أدفع به بطريقة صحيحة ولم يكن أمامي الكثير من الوقت لأقوم بالتبديلات لأنهم كانوا قد تعادلوا بالفعل".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 60 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع خوض برشلونة مباراة أقل، بينما توقف أتليتكو عند النقطة 56 في المركز الثالث.