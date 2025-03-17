سيميوني: الهدف الأول أعطى برشلونة الدافع.. وألفاريز شعر أنه ليس بخير

الإثنين، 17 مارس 2025 - 01:04

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن هدف برشلونة الأول أعطاهم الدافع للعودة في المباراة.

وفاز برشلونة على أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد تقدم الأخير بنتيجة 2-0.

وقال سيميوني عبر شبكة دازن عقب المباراة: "أهنئ الخصم على الفوز، لقد حظوا بنسبة جيدة من الحظ والتي يجب عليك الحصول عليها ولم نستغل الهجمات المرتدة، ولكن هم فريق قوي ويجب أن نقدم لهم التهاني وأن نمضي قدما".

أخبار متعلقة:
مباراة الدوري؟ برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد بريمونتادا مثيرة التشكيل - أولمو وكاسادو أساسيان مع برشلونة.. وألفاريز يقود هجوم أتليتكو مدريد سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح

وواصل "لا أعتقد أننا شعرنا بالإرهاق لأن التبديلات أمدتنا بالطاقة، ألفاريز شعر أنه ليس بخير لأنه مصاب بالحمى ومع ذلك لعب ولا أستطيع ان أطلب المزيد منه".

وتابع "تسجيل برشلونة الهدف الأول أعطاهم دافعا كبيرا ولم نعد نتوقف على صنع الهجمات المرتدة ومباشرة سجلوا الثاني".

وأكمل "أعتقد ان مولينا حظي بفرصة للتسديد أو الصناعة وكذلك سورلوث وريكيلمي ولكنهم لم يسجلوا".

وأضاف "يجب أن نفوز والآن لدينا فرصة كبيرة لنصل إلى نهائي آخر، الأمر صعب ولكن يجب أن نقاتل حتى النهاية".

وأتم "كل شيء كان يسير بشكل مثالي، واستغرق الأمر مني الكثير للدفع بخيمينيز وكان يجب أن أدفع به بطريقة صحيحة ولم يكن أمامي الكثير من الوقت لأقوم بالتبديلات لأنهم كانوا قد تعادلوا بالفعل".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 60 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع خوض برشلونة مباراة أقل، بينما توقف أتليتكو عند النقطة 56 في المركز الثالث.

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني دييجو سيميوني
نرشح لكم
فليك: نحن لا نستسلم أبدا.. وفخور بعقلية فريقي مباراة الدوري؟ برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد بريمونتادا مثيرة انتهت الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (2)-(4) برشلونة التشكيل - أولمو وكاسادو أساسيان مع برشلونة.. وألفاريز يقود هجوم أتليتكو مدريد مبابي: تحطيم رقم كريستيانو لا يعني أنني أفضل منه أنشيلوتي: لن نلعب مجددا بهذه الطريقة مبابي يقلب الطاولة على فياريال ويقود ريال مدريد للصدارة مؤقتا تقرير: ريال مدريد يهدد بعدم اللعب حال لن يتم احترام بروتوكول فيفا
أخر الأخبار
قائمة إنجلترا - استدعاء جيبس وايت بدلا من بالمر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم نهاية السلسلة الملعونة.. باريس يهزم مارسيليا في "الكلاسيك" ويقترب من الحسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
من المرحاض لخداع الجميع.. تسديدة بنتايك بين العلم و"الشوطة الباكاتي" 2 ساعة | الكرة المصرية
بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا 3 ساعة | أمريكا
ساسي: إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم لـ الأهلي.. وأحب الزمالك كثيرا 3 ساعة | الدوري المصري
باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش 3 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري 3 ساعة | كرة طائرة
فليك: نحن لا نستسلم أبدا.. وفخور بعقلية فريقي 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة