مران منتخب مصر - انتظام 14 لاعبا في اليوم الأول.. وغياب لاعبو الأهلي والرباعي المحترف

الإثنين، 17 مارس 2025 - 01:01

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر

انتظم 14 لاعبا في أولى أيام معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن أول مران في استاد القاهرة الدولي.

وتواجد في المران كل من: محمد عواد وعبد العزيز البلعوطي وخالد صبحي وحسام عبد المجيد وحمدي فتحي وأحمد عيد ونبيل عماد ومحمد شحاتة ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمود صابر وأسامة فيصل.

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وغاب لاعبو الأهلي عن مران اليوم بالإضافة للرباعي المحترف: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ويخوض منتخب مصر تدريباته في التاسعة والنصف على أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

مران منتخب مصر حسام حسن تصفيات كأس العالم
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