دوري المحترفين - المنصورة يستعيد الانتصارات بعد توقف اللقاء 32 دقيقة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 00:31

كتب : رضا السنباطي

المنصورة - القناة

حقق المنصورة فوزا غائبا منذ 7 مباريات وانتصر على الداخلية خارج أرضه بنتيجة 3-0 في الجولة 25 من دوري المحترفين.

وبدأ الأحد مباريات الجولة 25 من دوري المحترفين بإقامة 5 مباريات.

وانتصر المنصورة بفضل ثلاثية محمد عيد ومحمد يسري ومحمود رفعت.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - الداخلية يطالب بتأجيل مباراة المنصورة لمدة 24 ساعة دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة رغم التعادل..صحوة أسوان وانتصار المقاولون دوري المحترفين – هزيمة طنطا والمنصورة والترسانة والسويس في انطلاق الجولة 24 تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا

وتوقفت المباراة لمدة 32 دقيقة بسبب تعطل أحد أعمدة الإنارة، الفوز رفع رصيد المنصورة لـ 21 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وتعادل القناة مع راية سلبيا.

فيما فاز منتخب السويس على بترول أسيوط بفضل هدف عوض التهامي ورفع رصيده لـ 25 نقطة في المركز الـ 15.

وانتصر كهرباء الإسماعيلية على طنطا بنتيجة 2-1 بفضل هدفي محمد شيكا ومحمود عبد الله.

وارتفع رصيد الكهرباء لـ 40 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن مراكز التأهل للدوري الممتاز.

وأخيرا تعادل السكة الحديد مودرن مع لافيينا بنتيجة 2-2.

سجل للسكة أنس شندي ورجب مارو وسجل لنادي لافيينا علي خليل وحازم مرسي.

وتستكمل مباريات الجولة مساء الإثنين بلقاءات:

أبو قير للأسمدة مع بروكسي

وي مع ديروط

بلدية المحلة مع المقاولون العرب

الترسانة مع وادي دجلة

أسوان مع سبورتنج

دوري المحترفين المنصورة طنطا
نرشح لكم
دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة تصفيات كأس العالم - منتخب كينيا يضم مهاجم السكة الحديد مودرن لمواجهتي جامبيا والجابون دوري المحترفين - الداخلية يطالب بتأجيل مباراة المنصورة لمدة 24 ساعة دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة رغم التعادل..صحوة أسوان وانتصار المقاولون دوري المحترفين – هزيمة طنطا والمنصورة والترسانة والسويس في انطلاق الجولة 24 حكايات في الجول – أحمد شعبان.. مقدم وطبيب ولاعب كرة قدم محترف الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها الامتناع عن التدريبات لليوم الثالث.. لاعبو أسوان يطالبون بالحصول على مستحقاتهم
أخر الأخبار
رغم النفي.. لا جازيتا: يوفنتوس سيقيل موتا في هذه الحالة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: ريال مدريد بدون ظهير أيسر.. إصابة فران جارسيا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: جوناثان دافيد عرض نفسه على برشلونة ساعة | ميركاتو
تشيزني: هذا هو الفرق بين برشلونة "الممتع" ويوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
ريليفو تكشف موقف مودريتش من الاستمرار مع ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: بعد إصابة كاسادو.. كريستنسن قد يكون صفقة فليك الجديدة فيما تبقى من الموسم 2 ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات اليوم 18 مارس.. البنك الأهلي ضد المحلة وسموحة وبتروجت في كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة المصرية
تغريم لعبة وجابر وإنذار بالشطب.. اتحاد الطائرة يعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك 9 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة