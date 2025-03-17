دوري المحترفين - المنصورة يستعيد الانتصارات بعد توقف اللقاء 32 دقيقة

حقق المنصورة فوزا غائبا منذ 7 مباريات وانتصر على الداخلية خارج أرضه بنتيجة 3-0 في الجولة 25 من دوري المحترفين.

وبدأ الأحد مباريات الجولة 25 من دوري المحترفين بإقامة 5 مباريات.

وانتصر المنصورة بفضل ثلاثية محمد عيد ومحمد يسري ومحمود رفعت.

وتوقفت المباراة لمدة 32 دقيقة بسبب تعطل أحد أعمدة الإنارة، الفوز رفع رصيد المنصورة لـ 21 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وتعادل القناة مع راية سلبيا.

فيما فاز منتخب السويس على بترول أسيوط بفضل هدف عوض التهامي ورفع رصيده لـ 25 نقطة في المركز الـ 15.

وانتصر كهرباء الإسماعيلية على طنطا بنتيجة 2-1 بفضل هدفي محمد شيكا ومحمود عبد الله.

وارتفع رصيد الكهرباء لـ 40 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن مراكز التأهل للدوري الممتاز.

وأخيرا تعادل السكة الحديد مودرن مع لافيينا بنتيجة 2-2.

سجل للسكة أنس شندي ورجب مارو وسجل لنادي لافيينا علي خليل وحازم مرسي.

وتستكمل مباريات الجولة مساء الإثنين بلقاءات:

أبو قير للأسمدة مع بروكسي

وي مع ديروط

بلدية المحلة مع المقاولون العرب

الترسانة مع وادي دجلة

أسوان مع سبورتنج