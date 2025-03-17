مباراة الدوري؟ برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد بريمونتادا مثيرة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد أتليتكو مدريد

حقق برشلونة فوزا مثيرا على أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة في المباراة كل من روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال وفيران توريس، بينما أحرز لأتليتكو مدريد أليكساندر سورلوث وخوليان ألفاريز.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 60 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع خوض برشلونة مباراة أقل، بينما توقف أتليتكو عند النقطة 56 في المركز الثالث.

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التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بداني أولمو كأساسي برفقة الثلاثي الهجومي، بينما قاد ألفاريز وجريزمان هجوم أتليتكو مدريد.

أحداث المباراة

أهدر لامين يامال فرصة الهدف الأول بعد 5 دقائق من انفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 44 أهدر روبرت ليفاندوفسكي انفرادا آخر بالمرمى وبعد أقل من دقيقة سجل أتليتكو مدريد الهدف الأول عن طريق ألفاريز بعد هجمة مرتدة رائعة.

في الشوط الثاني سجل البديل سورلوث الهدف الثاني لأتليتكو مدريد بعد هجمى مرتدة رائعة في الدقيقة 69.

وقلص برشلونة الفراق عن طريق ليفاندوفسكي بعد ثلاث دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 77 تعادل برشلونة عن طريق فيران توريس برأسية بعد عرضية من رافينيا.

وسجل لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة 92 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من الدفاع.

وسجل توريس الهدف الرابع بعد خطأ من مدافع أتليتكو مدريد لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد جيرونا يوم الأحد 30 مارس عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي أتليتكو مع إسبانيول يوم 29 مارس.

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