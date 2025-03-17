اتحاد جدة يستعيد خدمات ثنائي الوسط ضد الشباب

الإثنين، 17 مارس 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

يستعيد اتحاد جدة خدمات الثنائي نجولو كانتي وفابينيو أمام الشباب في الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويلتقي الاتحاد مع الشباب عقب نهاية التوقف الدولي الجاري في الأول من أبريل المقبل.

وسيعود كانتي وفابينيو مجددا بعد غيابهما أمام الرياض بسبب تراكم البطاقات.

أخبار متعلقة:
فريسته المفضلة.. إنتر يفوز على أتالانتا ويبتعد بصدارة الدوري أزمة عمرها 5 سنوات.. النجوم يطالب بعقوبات رادعة ضد الإسماعيلي السلسلة الإيجابية مستمرة.. مانشستر يونايتد يتخطى ليستر بثلاثية أموريم: سنبدأ من الصفر بعد فترة التوقف.. وكان بإمكاننا أن نكون أفضل ضد ليستر

وشارك خلال لقاء الرياض كل من عوض الناشري وحامد الغامدي لتعويض غياب الثنائي المحترف.

وانتصر الاتحاد على الرياض بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وافتتح موسى ديابي التسجيل لنادي اتحاد جدة في الدقيقة 55 بعد انطلاقة رائعة ومجهود فردي من الجهة اليمنى.

وأدرك العراقي إبراهيم بايش هدف التعادل لنادي الرياض في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليتصدى لها صالح الشهري ويسكنها الشباك.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 61 ليعزز صدارته بفارق 7 نقاط عن الهلال الذي سيواجه التعاون يوم السبت المقبل.

الدوري السعودي اتحاد جدة فابينيو كانتي
نرشح لكم
تأكد غياب 3 لاعبين عن دربي الهلال والنصر الهلال يستعيد سافيتش قبل الدربي  بعد غياب مدافعه عن الدربي ضد النصر.. مدرب الهلال يهاجم التحكيم الهلال ينتصر على التعاون.. والأهلي يواصل نتائجه السلبية بخسارة من الأخدود الدوري السعودي - توصية طبية تعيد ميتروفيتش لحسابات الهلال أمام التعاون بمشاركة ديانج وهدف رونالدو.. النصر يستعيد الانتصارات بثلاثية في شباك الخلود انتهت الدوري السعودي - النصر (3)-(1) الخلود.. فوز العالمي تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الخلود.. وديانج أساسي
أخر الأخبار
بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا 6 دقيقة | أمريكا
ساسي: إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم لـ الأهلي.. وأحب الزمالك كثيرا 16 دقيقة | الدوري المصري
باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش 18 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري 35 دقيقة | كرة طائرة
فليك: نحن لا نستسلم أبدا.. وفخور بعقلية فريقي 41 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لمعسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
سيميوني: الهدف الأول أعطى برشلونة الدافع.. وألفاريز شعر أنه ليس بخير ساعة | الدوري الإسباني
مران منتخب مصر - انتظام 14 لاعبا في اليوم الأول.. وغياب لاعبو الأهلي والرباعي المحترف ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة