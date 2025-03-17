اتحاد جدة يستعيد خدمات ثنائي الوسط ضد الشباب

يستعيد اتحاد جدة خدمات الثنائي نجولو كانتي وفابينيو أمام الشباب في الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويلتقي الاتحاد مع الشباب عقب نهاية التوقف الدولي الجاري في الأول من أبريل المقبل.

وسيعود كانتي وفابينيو مجددا بعد غيابهما أمام الرياض بسبب تراكم البطاقات.

وشارك خلال لقاء الرياض كل من عوض الناشري وحامد الغامدي لتعويض غياب الثنائي المحترف.

وانتصر الاتحاد على الرياض بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وافتتح موسى ديابي التسجيل لنادي اتحاد جدة في الدقيقة 55 بعد انطلاقة رائعة ومجهود فردي من الجهة اليمنى.

وأدرك العراقي إبراهيم بايش هدف التعادل لنادي الرياض في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليتصدى لها صالح الشهري ويسكنها الشباك.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 61 ليعزز صدارته بفارق 7 نقاط عن الهلال الذي سيواجه التعاون يوم السبت المقبل.