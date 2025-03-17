فريسته المفضلة.. إنتر يفوز على أتالانتا ويبتعد بصدارة الدوري

فاز إنتر على منافسه أتالانتا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كارلوس أوجوستو ولاوتارو مارتينيز ثنائية النيراتزوري.

وأصبح أتالانتا فريسة إنتر المفضلة، إذ منذ تعيين جيانبييرو جاسبريني مدربا لأتالانتا، يعتبر إنتر أكثر فريق انتصر عليه بـ10 مرات في 18 مباراة.

واستغل إنتر تعثر نابولي الذي تعادل مع فينيسيا بدون أهداف في الجولة ذاتها.

وتعرض إدريسون لاعب أتالانتا للطرد في الدقيقة 81 بسبب الاعتراض وكذلك مدربه.

وعلى الجانب الآخر، حصل أليساندرو باستوني على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وافتتح أوجوستو النتيجة في الدقيقة 54 من صناعة هاكان تشالهان أوجلو.

وضاعف لاوتارو الفارق في الدقيقة 87 من تمريرة نيكولو باريلا.

وبهذه النتيجة وصل إنتر للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد إنتر بفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف.

بينما توقف رصيد أتالانتا عند النقطة 58 في المركز الثالث.