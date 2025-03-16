أزمة عمرها 5 سنوات.. النجوم يطالب بعقوبات رادعة ضد الإسماعيلي

أصدر نادي النجوم بيانا يطالب اتحاد الكرة باتخاذ عقوبات رادعة ضد النادي الإسماعيلي لإجباره على تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الصادر قبل 5 سنوات في أزمة انتقال إبراهيم حسن.

ونشر نادي النجوم عبر صفحته ما يلي:

أصدر نادي النجوم بيانا يطالب فيه الاتحاد المصري لكرة القدم بسرعة اتخاذ اللازم من أجل تنفيذ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر بتاريخ 22 يناير 2025، والذي يتضمن قراراً صريحاً من الاتحاد الدولي يلزم فيه الإتحاد المصري لكرة القدم بإصدار عقوبات رادعة على النادي الإسماعيلي نظير عدم إلتزامه بحكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" والذي مر عليه ما يزيد عن 5 سنوات، إذ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعتبر في حيثيات الحكم أن هذه المدة تعد بشكل واضح صورة من صور إنكار العدالة تجاه نادي النجوم.

وبناء على هذا القرار الملزم من فيفا ضد الاتحاد المصري، قام اتحاد الكرة بتوقيع عقوبة نهائية بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي لحين التزامه بسداد مستحقات نادي النجوم تنفيذاً لحكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر بتاريخ 21 فبراير 2020، وكذلك قام اتحاد الكرة بتوقيع غرامة مالية أخرى على النادي الإسماعيلي بسبب عدم إلتزامه بحكم المحكمة الرياضية.

وكان الاتحاد الدولي قد قام بتوقيع غرامة مالية على الإتحاد المصري لكرة القدم قيمتها 30 ألف فرانك سويسري، مع عقوبات أخرى بسبب عدم التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر ضد النادي الإسماعيلي لصالح نادي النجوم.

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه من حق نادي النجوم طلب اتخاذ تدابير أخرى ملزمة على الإتحاد المصري لكرة القدم في حال عدم التزامه بإصدار قرارات رادعة تُلزم النادي الإسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في يناير الماضي عن معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

وتأتى شكوى نادي النجوم ضد الإسماعيلي بشأن مستحقات متأخرة في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريقين السابق.

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت سابق.