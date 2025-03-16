أموريم: سنبدأ من الصفر بعد فترة التوقف.. وكان بإمكاننا أن نكون أفضل ضد ليستر

الأحد، 16 مارس 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - روبن أموريم

عبر روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن أسفه بسبب التوقف الدولي المقبل بعد الأداء الجيد الذي يقدمه فريقه.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي لـ سكاي سبورتس: "لعبنا المباراة بشكل جيد، رغم شعوري بنقص في اللياقة البدنية للاعبين، لكن استحقينا الفرص".

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وأضاف "سيطرنا على المباراة، لكن كان بإمكاننا أن نكون أفضل أثناء الاستحواذ، لكن المباراة كانت مثالية".

وأكمل "أكثر ما يفيدنا به برونو فيرنانديز هو العمل الذي يبذله كل أسبوع".

وشدد "هدف هويلوند كان صعبا خاصة تحكمه بالكرة بالقدم اليمنى، من المؤسف أن نتوقف عن اللعب بسبب المباريات الدولية".

وأنهى حديثه قائلا: "سنستغل الفترة المقبلة للراحة والتعافي، عندما سنعود سنبدأ من الصفر مرة أخرى".

وبهذا الفوز وصل مانشستر يونايتد للنقطة 37 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما توقف رصيد ليستر عند النقطة 17 في المركز الـ19.

روبن أموريم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليستر سيتي
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