بعد تسجيله 11 هدفا.. استدعاء مهاجم الترسانة لمنتخب ليبيريا

الأحد، 16 مارس 2025 - 23:08

كتب : رضا السنباطي

الترسانة - منتخب السويس - أوجستين أوتو

استدعى توماس كوجو المدير الفني لمنتخب ليبيريا أوجستن أوتو لاعب الترسانة.

أوجستين أوتو

النادي : الترسانة

الترسانة

ويستعد منتخب ليبيريا لمواجهة منافسه تونس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل أوتو مع الترسانة 11 هدفا في دوري المحترفين.

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وتعاقد الترسانة مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما في يناير 2023 من المستقبل الليبي.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب ليبيريا أيضا خصمه ساو تومي وبرينسيب في الجولة السادسة من التصفيات ذاتها.

ويلعب ليبيريا ضد تونس يوم الأربعاء المقبل، وساو تومي يوم الاثنين 24 مارس المقبل.

ويحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

تونس المتصدر 10 نقاط، وناميبيا الوصيف بـ8 نقاط وليبيريا الثالث بـ7 نقاط، ومالاوي الرابع بـ6 نقاط، وغينيا الاستوائية الخامس بـ3 نقاط.

ويتذيل ساو تومي الترتيب بدون نقاط.

الترسانة أوجستن أوتو ليبيريا تصفيات كأس العالم 2026
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