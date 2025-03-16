غزل المحلة يشكو حكم مباراته ضد البنك الأهلي

أعلن نادي غزل المحلة تقدمه بشكوى ضد محمد التابعي حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي.

وكان البنك الأهلي قد فاز على غزل المحلة بهدف دون رد في ربع نهائي كأس مصر.

وسجل البنك الأهلي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة من ركلة جزاء.

ويرى غزل المحلة أن الفريق قد استحق ركلة جزاء لمحمد بن حمودة في الشوط الثاني من المباراة بالإضافة إلى عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة للبنك الأهلي.

وطالب غزل المحلة بتدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الفوري لوضع حد للأخطاء التحكيمية وطالب بتعيين حكام دوليين لمبارياته المقبلة.

وجاء بيان غزل المحلة بالكامل كالتالي:

غزل المحلة يشكو حكم مباراته أمام البنك الأهلي في الكأس ويطالب بوضع حد للمهازل التحكيمية

يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف من ركلة جزاء احتُسبت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وفي نفس الوقت لم يتم احتساب ركلة جزاء صحيحة لغزل المحلة.

وقد أجمع خبراء التحكيم على أحقية نادي غزل المحلة في الحصول على ركلة جزاء لمهاجم الفريق محمد بن حمودة في الشوط الثاني من المباراة، وأكدوا أيضًا عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح البنك الأهلي بسبب وجود حالة تسلل واضحة في بداية الهجمة، وهو ما تجاهله طاقم التحكيم رغم العودة إلى تقنية الفيديو (var). ورغم وضوح الحالة، فقد فشل حكام الفيديو في اتخاذ القرار الصحيح، مما أدى إلى تغيير نتيجة المباراة بشكل غير عادل.

ويؤكد نادي غزل المحلة أن هذه ليست الحالة الأولى، فقد تعرض الفريق لسلسلة من الأخطاء التحكيمية الفادحة خلال آخر 7 مباريات في المسابقة، أدت إلى لوجود الفريق ضمن مجموعة الهبوط. ومن أبرز هذه الأخطاء:

-في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، احتُسبت ركلة جزاء غير صحيحة على فريقنا، وأُلغي هدف صحيح دون سبب واضح.

-⁠ ⁠في مباراة إنبي تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة علي فريقنا في الشوط الثاني من المباراة.

- ⁠في مباراة بتروجت، احتُسبت ركلة جزاء غير صحيحة ضد الفريق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

-⁠ ⁠في مباراة زد، تغاضى الحكم عن طرد مستحق للاعب الفريق المنافس في الشوط الأول.

- ⁠وختاماً بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي بالأمس التي شهدت كوارث تحكيمية لا تغتفر.

ويشدد نادي غزل المحلة على أن هذه الأخطاء المتكررة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تهدد نزاهة المنافسة وتُضر بسمعة الكرة المصرية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استثمارات الأندية التي تعمل على تطوير فرقها وتحقيق نتائج إيجابية.

ويُحمّل النادي لجنتي المسابقات والحكام مسؤولية استمرار هذه الأخطاء التي تنتقص من حقوق الأندية وجماهيرها.

ويطالب نادي غزل المحلة المهندس هاني أبو ريدة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه المهزلة التحكيمية، مع التأكيد على ضرورة تعيين حكام دوليين لجميع مباريات الفريق المتبقية في الدوري الممتاز، حفاظًا على عدالة المنافسة، خاصة أن جماهير غزل المحلة لن تقبل باستمرار هذا التعنت المستمر من الحكام ضد فريقها.