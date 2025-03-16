استغل تعثر بايرن أخيرا.. ليفركوزن يتغلب على شتوتجارت في الـ+90

الأحد، 16 مارس 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

باتريك تشيك - باير ليفركوزن

تغلب باير ليفركوزن على منافسه شتوتجارت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف ليفركوزن كل من جيريمي فريمبونج وبييرو هينكابي وأنجيلو ستيلر في مرماه وباتريك تشيك.

بينما أحرز أهداف شتوتجارت إرمدين ديميروفيتش ونيك فولتيميد وجرانيت تشاكا في مرماه.

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واستغل باير ليفركوزن أخيرا تعثر بايرن ميونيخ بتعادله مع يونيون برلين بهدف لكل فريق.

ولم يتمكن ليفركوزن استغلال تعثر منافسه بايرن وخسارته من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 25.

وخسر ليفركوزن وقتها من بريمين بهدفين دون رد.

وافتتح ديميروفيتش النتيجة في الدقيقة 14 قبل أن يضاعفها فولتيميد في الدقيقة 48.

وقلص فريمبونج الفارق في الدقيقة 56، ثم أعاد تشاكا الفارق لهدفين بتسجيله هدف في مرماه في الدقيقة 62.

واستطاع هانكابي تسجيل الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 67.

واستمرت صحوة ليفركوزن بالتعادل في الدقيقة 88 بعد إحراز ستيلر هدف في مرماه.

وتقدم تشيك لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من صناعة فريمبونج.

وبهذا الفوز وصل ليفركوزن للنقطة 56 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ.

بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند النقطة 37 في المركز العاشر.

باير ليفركوزن بايرن ميونيخ شتوتجارت الدوري الألماني
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