انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-21 (1) الزمالك.. انتصار الأحمر في اللقاء الأول

الأحد، 16 مارس 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - نهائي السوبر المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي الدوري المصري رجال.

وتقام مباريات المرحلة بنظام best of 3 أي أن الفائز بمباراتين سيتأهل للنهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء بتروجت ضد الاتحاد السكندري.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - استمرار الهيمنة… تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك كرة طائرة - تطبيق تقنية الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك

وفاز بتروجت في أول مباراة له بنصف النهائي بنتيجة 3-0، ويحتاج لفوز آخر لحسم التأهل.

وستقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 18 مارس لحسم المتأهل للنهائي أو للانتقال للقاء فاصل يوم الأربعاء 19 مارس.

شاهد المباراة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

نهاية الشوط الرابع.. 25-21 للأهلي

19-17 للزمالك

15-15

9-8 للأهلي

بداية الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث.. 25-20 للأهلي

24-20 للأهلي

17-14 للأهلي

12-9 للأهلي

6-4 للأهلي

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني.. 28-26 للأهلي

24-24

22-21 للزمالك

18-17 للأهلي

14-9 للأهلي

توقف المباراة بسبب إلقاء مقذوفات في أرض الملعب

5-1 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. 25-19 للزمالك

24-19 للزمالك

14-18 للزمالك

7-5 للزمالك

بداية اللقاء

كرة طائرة الأهلي كرة طائرة الزمالك كرة طائرة الدوري المصري للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري كرة طائرة - استمرار الهيمنة… تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك انتهت طائرة سيدات - الأهلي (2) 25-19 (1) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري كرة طائرة - تطبيق تقنية الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات انتهت طائرة سيدات - الأهلي (3) 25-17 (1) الزمالك.. أولى مباريات نهائي الدوري كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر
أخر الأخبار
بجائزة 12 مليون دولار للبطل.. مواجهات مثيرة في قرعة الأدوار النهائية من أبطال آسيا للنخبة 5 دقيقة | آسيا
قائمة إنجلترا - استدعاء جيبس وايت بدلا من بالمر 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم نهاية السلسلة الملعونة.. باريس يهزم مارسيليا في "الكلاسيك" ويقترب من الحسم 7 ساعة | الكرة الأوروبية
من المرحاض لخداع الجميع.. تسديدة بنتايك بين العلم و"الشوطة الباكاتي" 8 ساعة | الكرة المصرية
بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا 8 ساعة | أمريكا
ساسي: إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم لـ الأهلي.. وأحب الزمالك كثيرا 8 ساعة | الدوري المصري
باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش 8 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري 8 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة