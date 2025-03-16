انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-21 (1) الزمالك.. انتصار الأحمر في اللقاء الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي الدوري المصري رجال.

وتقام مباريات المرحلة بنظام best of 3 أي أن الفائز بمباراتين سيتأهل للنهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء بتروجت ضد الاتحاد السكندري.

وفاز بتروجت في أول مباراة له بنصف النهائي بنتيجة 3-0، ويحتاج لفوز آخر لحسم التأهل.

وستقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 18 مارس لحسم المتأهل للنهائي أو للانتقال للقاء فاصل يوم الأربعاء 19 مارس.

شاهد المباراة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الرابع.. 25-21 للأهلي

19-17 للزمالك

15-15

9-8 للأهلي

بداية الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث.. 25-20 للأهلي

24-20 للأهلي

17-14 للأهلي

12-9 للأهلي

6-4 للأهلي

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني.. 28-26 للأهلي

24-24

22-21 للزمالك

18-17 للأهلي

14-9 للأهلي

توقف المباراة بسبب إلقاء مقذوفات في أرض الملعب

5-1 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. 25-19 للزمالك

24-19 للزمالك

14-18 للزمالك

7-5 للزمالك

بداية اللقاء