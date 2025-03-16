انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-21 (1) الزمالك.. انتصار الأحمر في اللقاء الأول
الأحد، 16 مارس 2025 - 22:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي الدوري المصري رجال.
وتقام مباريات المرحلة بنظام best of 3 أي أن الفائز بمباراتين سيتأهل للنهائي.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء بتروجت ضد الاتحاد السكندري.
وفاز بتروجت في أول مباراة له بنصف النهائي بنتيجة 3-0، ويحتاج لفوز آخر لحسم التأهل.
وستقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 18 مارس لحسم المتأهل للنهائي أو للانتقال للقاء فاصل يوم الأربعاء 19 مارس.
شاهد المباراة من هنـــــــــــــــــــــــا.
--
نهاية الشوط الرابع.. 25-21 للأهلي
19-17 للزمالك
15-15
9-8 للأهلي
بداية الشوط الرابع
نهاية الشوط الثالث.. 25-20 للأهلي
24-20 للأهلي
17-14 للأهلي
12-9 للأهلي
6-4 للأهلي
بداية الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني.. 28-26 للأهلي
24-24
22-21 للزمالك
18-17 للأهلي
14-9 للأهلي
توقف المباراة بسبب إلقاء مقذوفات في أرض الملعب
5-1 للأهلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول.. 25-19 للزمالك
24-19 للزمالك
14-18 للزمالك
7-5 للزمالك
بداية اللقاء