بعد ثلاثية فيورنتينا.. يوفنتوس: سنتجاوز هذه الفترة السيئة رفقة موتا

الأحد، 16 مارس 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

تياجو موتا

يثق كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس في قدرة تياجو موتا على مساعدة الفريق لتجاوز الفترة السيئة.

وخسر يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد من فيورنتينا في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب أرتيميو فرانكي معقل الأخير.

وقال جيونتولي عبر سكاي سبورت: "نشعر بخيبة أمل وحزن بسبب التقلبات التي شهدناها خلال الموسم، لكن ليس لمباراتين متتاليتين".

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وشدد "مقتنعون بقدرتنا على تجاوز هذه المحنة معا رفقة تياجو موتا بالتأكيد".

وأكمل "لا يزال التأهل لدوري أبطال أوروبا في متناول أيدينا، وعلينا أن نبقى متحدين ومركزين لتحقيق هذا الهدف".

وأنهى حديثه قائلا: "سيعمل المدرب على الجوانب التكتيكية والنفسية خلال الأسبوعين المقبلين، لذا سنحاول إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

وانهزم يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بفارق 3 أهداف على الأقل للمرة الثالثة في تاريخه.

وحقق فيولا سلسلة انتصارات على ملعبه أرتيميو فرانكي ضد الفرق الكبيرة.

وفاز فيولا على يوفنتوس 3-0، وإنتر 3-0، وروما 5-1، وميلان 2-1، ولاتسيو 2-1.

وللاعبو يوفنتوس دورا كبيرا في هزيمة البيانكونيري إذ صنع نيكولو فاجيولي هدفين وسجل ماندراجورا هدفا.

وبفوز بولونيا على لاتسيو بخمسة أهداف دون رد، فقد يوفنتوس المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز وصل فيورنتينا للنقطة 48 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 52 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن بولونيا.

يوفنتوس تياجو موتا الدوري الإيطالي فيورنتينا
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