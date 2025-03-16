حقق رقما سلبيا وفقد المركز الرابع.. يوفنتوس يخسر بثلاثية من فيورنتينا

خسر يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد من فيورنتينا في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب أرتيميو فرانكي معقل الأخير.

وسجل روبن جوسينس ورولاندو ماندراجورا وألبرت جودموندسون أهداف فيورنتينا.

وانهزم يوفنتوس للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بفارق 3 أهداف على الأقل للمرة الثالثة في تاريخه.

وحقق فيولا سلسلة انتصارات على ملعبه أرتيميو فرانكي ضد الفرق الكبيرة.

وفاز فيولا على يوفنتوس 3-0، وإنتر 3-0، وروما 5-1، وميلان 2-1، ولاتسيو 2-1.

وللاعبو يوفنتوس دورا كبيرا في هزيمة البيانكونيري إذ صنع نيكولو فاجيولي هدفين وسجل ماندراجورا هدفا.

وبفوز بولونيا على لاتسيو بخمسة أهداف دون رد، فقد يوفنتوس المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز وصل فيورنتينا للنقطة 48 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 52 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن بولونيا.

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