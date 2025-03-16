انتهت الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (2)-(4) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتكو مدريد ضد برشلونة في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق97. جوووووول راابع لبرشلونة عن طريق فيران توريس بعد خطأ دفاعي.

ق92. جووووووول قااااتل لبرشلونة عن طريق لامين يامال بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع.

ق79. سورلوث يهدر فرصة الثالث بطريقة غريبة.

ق77. جوووووول التعااادل لبرشلونة عن طريق فيران توريس برأسية.

ق72. جووووول الرد السريع لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي.

ق69. جووووووووول الثاني لأتليتكو مدريد عن طريق أليكساندر سورلوث من هجمة مرتدة جديدة.

ق49. لامين يهدر مع بداية الشوط الثاني بتسديدة بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووووول أول لأتليتكو مدريد عن طريق خوليان ألفاريز بعد هجمة مرتدة رائعة.

ق44. ليفاندوفسكي يهدر فرصة من أمام المرمى مباشرة.

ق5. لامين يامال يهدر الأول من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل