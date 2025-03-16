ESPN: ميلان في محادثات لتمديد عقد بوليسيتش

كشفت شبكة ESPN عن وجود مفاوضات بين ميلان ولاعبه كريستيان بوليسيتش من أجل توقيع عقد جديد.

كريستيان بوليسيتش النادي : ميلان ميلان

وينتهي تعاقد اللاعب الأمريكي مع ميلان بعد موسمين ولكن النادي الإيطالي يريد تأمين وجوده بعقد أطول.

ويعد بوليسيتش أحد أهم نجوم ميلان منذ الانضمام للفريق.

وأصبح بوليسيتش أول لاعب يسجل 15 هدف أو أكثر في أول موسمين بقميص الفريق منذ زلاتان إبراهيموفيتش في موسمي 2010/2011 و2011/2012.

وانضم بوليسيتش لميلان في بداية الموسم الماضي قادما من تشيلسي.

صاحب الـ 26 عاما لعب منذ بداية الموسم 38 مباراة وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وتوج بوليسيتش بلقب كأس السوبر الإيطالي مع ميلان في الموسم الحالي.

ويحتل ميلان حاليا المركز التاسع برصيد 47 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.