إلغاء مباراة مونبييليه ضد سانت إيتيان بسبب شغب الجماهير

ألغى الحكم فرانسوا ليتكسييه مباراة مونبييليه ضد سانت إيتيان في الجولة 26 من الدوري الفرنسي بعد توقف استمر أكثر من 20 دقيقة.

واستقبل مونبييليه متذيل الترتيب على ملعبه لو موسون خصمه سانت إيتيان.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 57 عقب استقبال مونبييليه الهدف الثاني بعدما تسببت الألعاب النارية في اندلاع حريق في أسفل المدرج.

وبعد 5 دقائق أمر الحكم لاعبي الفريقين بالدخول لغرفة تغيير الملابس وأوقف المباراة.

وعقب 20 دقيقة ظهر الحكم فرانسوا ليتكسييه في مؤتمر صحفي مصرّحا: "بناء على قرار السلطات العامة بشأن سلامة اللاعبين والمتفرجين، قررنا إلغاء المباراة. أردنا إبلاغكم بهذا القرار".

🟥 𝐌𝐇𝐒𝐂 - 𝐀𝐒𝐒𝐄 ⚽️ La rencontre est arrêtée définitivement.#MHSCASSE — MHSC (@MontpellierHSC) March 16, 2025

وفي نفس السياق صرّح فرانسوا كزافييه لوش، محافظ هيرولت، في بيان: "أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت في ملعب لا موسون هذا المساء، رغم الإجراءات المتخذة قبل المباراة، بما في ذلك منع جماهير سانت إتيان من حضورها".

ومن جانبه صرّح جان لوي جاسيه المدير الفني لمونبييليه عبر شبكة DAZN: "طالما أن هناك أملًا، عليك أن تُناضل حتى النهاية. اليوم، علينا أن نعترف بأن المهمة فشلت، وأننا لم نكن بمستوى الدوري الفرنسي".

¡CAOS TOTAL EN FRANCIA! Los hinchas del Montpellier (último en la tabla) comenzaron a tirar bengalas y ¡prender fuego en la tribuna! cuando su equipo perdía de local 2-0 contra el Saint-Étienne. 📹 @TiffanyHenne pic.twitter.com/nyzoacGjhf — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2025

ويتذيل مونبييليه الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 8 نقاط عن مراكز البقاء في الدوري الفرنسي قبل 8 جولات على النهاية.

وبذلك خسر الفريق 7 مباريات على التوالي في الدوري الفرنسي ولم يسجل في آخر 4 منها.

ويعود آخر فوز للفريق في يناير الماضي عندما انتصر على تولوز خارج القواعد بنتيجة 2-1.

ويمتلك مونبييليه تاريخا عريقا في الدوري الفرنسي إذ حقق لقب الدوري من قبل مرة وحيدة موسم 2011-12 بالإضافة لـ 3 كؤوس محلية.