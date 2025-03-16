ماريسكا: لا يوجد فرق بيننا وبين أرسنال من حيث صناعة الفرص.. وجيمس جيد في الوسط

الأحد، 16 مارس 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي عدم وجود فرق بين فريقه ومنافسه أرسنال في شق صناعة الفرص.

وفاز أرسنال على تشيلسي بهدف دون رد في دربي لندن الذي جمعهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي: "نسير في الطريق الصحيح، لم يكن هناك فرق كبير بيننا وبين أرسنال بشأن صناعة الفرص، كان بإمكاننا خلق المزيد، لكن في النهاية خسرنا من الكرات الثابتة".

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وأضاف "ريس جيمس في وسط الملعب؟ يلعب بطريقة جيدة وكذلك إنزو فيرنانديز ومويسيس كايسيدو، نفتقد نوني مادويكي ونيكولاس جاكسون وكول بالمر، هؤلاء سجلوا معظم أهدافنا".

وأتم "الشعور السائد أن بالمر قادر على العودة بعد فترة التوقف الدولي، وبالتأكيد سيغيب عن المنتخب".

وحقق أرسنال الفوز على تشيلسي ليرفع رصيده إلى النقطة 58 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 49 في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

ويظل نيوكاسل في المركز السادس برصيد 47 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة بسبب إذا فاز بها سيصعد للمركز الرابع برصيد 50 نقطة.

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