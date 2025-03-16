التشكيل - أولمو وكاسادو أساسيان مع برشلونة.. وألفاريز يقود هجوم أتليتكو مدريد

أعلن كل من هانز فليك مدرب برشلونة ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتليتكو مدريد.

ويحل برشلونة ضيفا على أتيلتكو مدريد في ملعب ميتروبوليتانو بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويلعب داني أولمو بشكل أساسي كما عاد باو كوبارسي للتشكيل بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي.

الوسط: بيدري - مارك كاسادو - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويلعب أتليتكو بثنائي هجومي مكون من أنتوان جريزمان وخوليان ألفاريز.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد بالكامل كالتالي:

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: ماركوس لورينتي - روبن لو نورماند - كليمونت لونجليه - رينيلدو.

الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - صامويل لينو.

الهجوم: أنتوان جريزمان - خوليان ألفاريز.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد ولكن مع خوض البلوجرانا مباراتين أقل، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 56 نقطة.