أرتيتا: أفضل فريق هجومي في الدوري لم يصنع فرصة خطيرة علينا

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بأداء فريقه الدفاعي واصفا تشيلسي بأفضل فريق هجومي في الدوري ولم يتمكن من صناعة فرصة على مرماه.

وفاز أرسنال على تشيلسي بهدف دون رد في دربي لندن الذي جمعهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "قدمنا أداء جيدا ولذلك نستحق الفوز، الآن سنحصل على قسط من الراحة بسبب فترة التوقف الدولي، نأمل أن يعود بعض اللاعبين من الإصابات".

وأضاف "أعجبني أداء وسلوك اللاعبين خلال المباراة، كانت مباراة كبيرة وكنا نرغب في الفوز على فريق قوي".

وأكمل "سأحصل على بضعة أيام للراحة ثم الاستعداد للسباق الأخير في الموسم".

وشدد "نحن من أفضل فرق العالم في الشق الدفاعي، لم نتلق أي فرصة خطيرة تقريبا باستثناء واحدة وتصدى لها راية بطريقة رائعة".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا إنجاز كبير لأن تشيلسي برأيي هو أفضل فريق هجومي في الدوري".

وحقق أرسنال الفوز على تشيلسي ليرفع رصيده إلى النقطة 58 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 49 في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

ويظل نيوكاسل في المركز السادس برصيد 47 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة بسبب إذا فاز بها سيصعد للمركز الرابع برصيد 50 نقطة.