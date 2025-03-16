مبابي: تحطيم رقم كريستيانو لا يعني أنني أفضل منه

تحدث كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن اقترابه من تحطيم رقم كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد.

رونالدو سجل 33 هدفا مع الملكي في موسمه الأول، بينما وصل مبابي لهدفه رقم 31 في منتصف مارس.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "إذا سجلت أهدافا أكثر من كريستيانو، فهذا لا يعني أنني أفضل منه".

وأضاف "ربما يعني هذا أن موسمي الأول أفضل. المهم هو مساعدة الفريق والفوز بالألقاب".

ويبدو مبابي في طريقه لتحطيم الرقم القياسي لعدد أهداف اللاعب الجديد مع ريال مدريد في الموسم الأول والذي يملكه التشيلي إيفان زامورانو بـ37 هدفا.

وقاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد لقلب النتيجة والفوز على فياريال بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا.

تقدم فياريال عن طريق خوان فويث، فيما سجل مبابي ثنائية ريال مدريد.

الفوز قاد الملكي للتصدر بشكل مؤقت برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراتين أقل.

فيما ظل فياريال خامسا برصيد 44 نقطة ومتكبدا الخسارة الثانية تواليا.