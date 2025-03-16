تأكد غياب 3 لاعبين عن دربي الهلال والنصر

الأحد، 16 مارس 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

الهلال - النصر

تأكد غياب 3 لاعبين عن دربي الهلال والنصر في قمة الدوري السعودي.

ويستضيف الهلال فريق النصر في الرابع من أبريل المقبل بملعب المملكة آرينا في دربي الرياض بمنافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويغيب عن النصر لاعبه نواف بوشل بعد الحصول على البطاقة الحمراء في مواجهة الخلود.

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فيما يغيب حسان تمبكتي مدافع الهلال عن دربي النصر بداعي تراكم البطاقات الصفراء بعد البطاقة الصفراء ضد التعاون.

وبات من الصعب لحاق جواو كانسيلو ظهير الهلال بدربي الرياض في ظل الإصابة القوية التي تعرض لها.

ويحتل الهلال وصافة الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

فيما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

الهلال النصر
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