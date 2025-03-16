الهلال يستعيد سافيتش قبل الدربي

أنهى الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الهلال برنامجه العلاجي من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتعرض النجم الصربي للإصابة خلال مواجهة الذهاب أمام باختاكور، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن سافيتش يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي، وسيدخل التدريبات الجماعية، بعد نهاية الإجازة التي ستمنح للاعبين عقب نهاية الجولة 25، المتزامنة فترة التوقف الدولي.

على أن يكون جاهزًا للمشاركة في الدربي أمام النصر يوم 4 أبريل المقبل.

وكان الهلال قد أعلن غياب النجم الصربي عن المشاركة مع فريقه في الثلاث مباريات المتبقية قبل فترة التوقف الدولي أمام كل من الفيحاء وباختاكور إيابا، والتعاون.

وتبدأ فترة التوقف الدولي الأول بعام 2025 يوم الأحد وتنتهي في أواخر الشهر الجاري.

ويحاول سافيتش التعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

ولعب سافيتش 36 مباراة مع الفريق خلال الموسم الجاري بمختلف المسابقات، وسجّل 13 هدفًا، وصنع 5.