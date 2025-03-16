اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب أستراليا المفتوحة.. وأمينة عرفي تحصد الوصافة

الأحد، 16 مارس 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

كريم عبد الجواد - اسكواش

اختتمت منافسات بطولة أستراليا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش بتتويج كريم عبد الجواد بلقب الرجال.

بينما حصدت أمينة عرفي وصافة نسخة السيدات.

وحقق كريم عبد الجواد لقب الرجال بعد التغلب على النيوزلندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وحوّل عبد الجواد تأخره بشوط دون مقابل إلى فوز بثلاثة أشواط في مباراة استغرقت 83 دقيقة.

بينما خسرت أمينة عرفي أمام الأمريكية أوليفيا ويفير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدمت أمينة عرفي بالشوط الأول بنتيجة 11-4 بينما نجحت أوليفيا ويفير بثلاثة أشواط على التوالي.

وتعتبر بطولة أستراليا المفتوحة إحدى بطولات الفئة الذهبية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أوبتاسيا في لندن خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس الجاري.

بينما تستضيف الجونة منافسات بطولة الجونة المفتوحة خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل وتعتبر من البطولات الكبرى في الموسم.

اسكواش أستراليا المفتوحة
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