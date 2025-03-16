الشعباني: هدف نهضة بركان كان التأهل للمسابقات القارية لكن حققنا لقب الدوري عن استحقاق

تحدث التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان عن التتويج التاريخي بلقب الدوري المغربي.

وحصد نهضة بركان لقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه قبل 5 جولات من النهاية.

وقال الشعباني بعد حسم اللقب: "الحمد لله على التتويج، لعبنا بمسؤولية وعزيمتنا كانت كبيرة منذ بداية الموسم".

واعترف الشعباني "كنا نستهدف الوصول للمراكز المؤهلة للمسابقات القارية، لكن مباراة بعد أخرى آمنا بحظوظهم للتتويج بلقب البطولة".

وتابع "احترمنا جميع الأندية، وهذا اللقب يبقى مستحقا لنهضة بركان".

وشدد الشعباني "في بداية الموسم قلت بصراحة أن هدفي هو تحسين اللاعبين على المستوى الفردي والجماعي وعندما تركز على كل شيء، الألقاب تأتي لوحدها".

واختتم تصريحاته "أبارك لجماهير نهضة بركان الذين يحبون ناديهم على هذا اللقب".

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه في إنجاز كبير وقبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويأتي ذلك رغم تعادل نهضة بركان أمام اتحاد التواركة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 25.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة ويليه الجيش الملكي بـ 45 نقطة.

ويعتبر ذلك التتويج هو اللقب الأول بالدوري في تاريخ نهضة بركان.

ويتأهل أول وثاني الدوري المغربي إلى دوري أبطال إفريقيا، بينما صاحب المركز الثالث يتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل الكأس.