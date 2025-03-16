بيلد: بايرن يستعيد نوير بعد فترة التوقف الدولي

الأحد، 16 مارس 2025 - 12:35

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

ذكرت جريدة بيلد أن بايرن ميونيخ سيستعيد حارسه المصاب مانويل نوير عقب فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي الأول بعام 2025 يوم الأحد عقب نهاية مباريات الدوريات في العالم.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع عودة مانويل نوير إلى التشكيل الأساسي ضد سانت باولي بعد فترة التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
جوندوجان: أشعر بخيبة أمل كبيرة تقييم مرموش أمام برايتون من الصحف الإنجليزية أنشيلوتي: لن نلعب مجددا بهذه الطريقة ووكر حاول مساعدة ألي.. ميلان يقلب الطاولة على كومو مجددا

قبل أيام، كشف نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة حارس مرماه مانويل نوير.

وتعرض نوير للإصابة في مواجهة الفريق البافاري أمام ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بايرن عبر موقعه الرسمي:"مانويل نوير تعرض لتمزق عضلي خلال مواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب عن الملاعب لفترة تُحدد لاحقا".

في غياب نوير حرس الشاب يوناس أوربيج عرين الفريق البافاري.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) تشيلسي.. محاولة من أوديجارد تشكيل تشيلسي - جيمس وسانشو أساسيان أمام أرسنال.. وغياب بالمر تشكيل أرسنال - أوديجارد وبارتي في الوسط أمام تشيلسي.. وميرينو يقود الهجوم مواعيد مباريات الأحد 16 مارس 2025.. ليفربول في نهائي الرابطة ودربي لندن وقمة إسبانية أنشيلوتي: لن نلعب مجددا بهذه الطريقة ووكر حاول مساعدة ألي.. ميلان يقلب الطاولة على كومو مجددا مدرب نانت: الهدف مكافأة كبيرة لـ مصطفى محمد بايرن ميونيخ يواصل التخبط المحلي بتعادل مع يونيون برلين.. وفوز لايبزيج على دورتموند
أخر الأخبار
مبابي: تحطيم رقم كريستيانو لا يعني أنني أفضل منه ساعة | الدوري الإسباني
بعد غيابه 7 أشهر.. سيتي يستعيد لاعبه ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) تشيلسي.. محاولة من أوديجارد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تدخل اللجنة الأولمبية.. إنبي يهدد بوقف نشاط تنس الطاولة بسبب الحكم لصالح الأهلي ساعة | رياضات أخرى
ماريسكا يوضح سبب غياب كول بالمر أمام أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - جيمس وسانشو أساسيان أمام أرسنال.. وغياب بالمر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تأكد غياب 3 لاعبين عن دربي الهلال والنصر 2 ساعة | سعودي في الجول
تشكيل أرسنال - أوديجارد وبارتي في الوسط أمام تشيلسي.. وميرينو يقود الهجوم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة