بيلد: بايرن يستعيد نوير بعد فترة التوقف الدولي

ذكرت جريدة بيلد أن بايرن ميونيخ سيستعيد حارسه المصاب مانويل نوير عقب فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي الأول بعام 2025 يوم الأحد عقب نهاية مباريات الدوريات في العالم.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع عودة مانويل نوير إلى التشكيل الأساسي ضد سانت باولي بعد فترة التوقف الدولي.

قبل أيام، كشف نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة حارس مرماه مانويل نوير.

وتعرض نوير للإصابة في مواجهة الفريق البافاري أمام ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بايرن عبر موقعه الرسمي:"مانويل نوير تعرض لتمزق عضلي خلال مواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب عن الملاعب لفترة تُحدد لاحقا".

في غياب نوير حرس الشاب يوناس أوربيج عرين الفريق البافاري.