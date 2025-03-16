ميدو: الزمالك يمتلك مدربا كبيرا ولدينا كنز في قطاع الناشئين.. وأغلقنا ملف القمة

أشاد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك بالبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

وتغلب الزمالك على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وقال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عبر قناة النادي: "جمهور الزمالك دائما لا يخذل ناديه وهو الداعم الأساسي في كل الألعاب".

وتابع "بيسيرو مدرب كبير وعند تعاقدنا معه كنا نعلم أننا نتعاقد مع مدرب صاحب خبرات كبيرة ولديه تنوع واللعب بأساليب مختلفة وهذه ميزة كبيرة ونحن سعداء جدا به".

وشدد "الزمالك يمتلك مدرب كبير والنقطة الأهم اكتسابه احترام اللاعبين منذ اليوم الأول عن طريق العدالة".

أما عن دوره في التجديد لمحمود بنتايك أجاب "أريد تصحيح أمر وهو أن جميعنا واحد كلجنة التخطيط ومجلس إدارة والجميع يعمل لمصلحة النادي"

وأضاف "بالنسبة لبنتايك فهو لاعب رائع ويمتلك شخصية الزمالك وأتوقع أن يكون أساسيا مع المنتخب المغربي وهدفه في سموحة رد على وليد الركراكي الذي لم يضمه للمنتخب".

أما عن تطوير قطاع الكرة فأوضح "أؤمن أن لدينا كنز في قطاع الناشئين وقدمنا تصورنا بشأن تطوير ملف الكرة في النادي ونعد جماهير الزمالك أننا سنعمل بشكل مؤسسي وشكل علمي".

وواصل "الفريق الذي يمتلك جماهير مثل نادي الزمالك لا يمكن القلق عليه، جماهير الزمالك قادرة على تحويل لاعب صاحب إمكانيات عادية إلى نجم كبير".

أما عن أزمة القمة الأخيرة فقال: "بالنسبة لنا تم إغلاق ملف مباراة القمة، وأريد توجيه رسالة لجماهير الزمالك أن من قاد ملف المباراة بحنكة شديدة جدا هو حسين لبيب بخبرة كبيرة جدا".

وأضاف "تم زرع مواجهة الأهلي بين مواجهتين كأس مصر، وتم رفض طلبنا بتأجيل مواجهة مودرن سبورت ووافقنا رغم ذلك".

وتابع ميدو "لم نطلب حكام أجانب لمواجهة القمة، لأن مباراة الأهلي الأخيرة تم ظلمنا من الحكم الأجنبي وكانت لدينا ركلة جزاء واضحة 100%، ورسالتنا كانت واضحة أننا لن ندفع 60 - 70 ألف دولار في حكم لا نعرفه، وأبلغنا اتحاد الكرة والأهلي أننا سنلعب بأي طاقم تحكيم لكن فور إعلان الطاقم سنتمسك بأن تكون المباراة بإدارتهم".

وشدد "الجميع يعلم أن مسؤولي الزمالك لن يتهاونوا في حق الزمالك وأريد أن يطمئن جمهور النادي بشأن ذلك، لن يحدث تفاوض على حقوق النادي لأنه في النهاية حق الجمهور".

واختتم ميدو تصريحاته بالحديث عن قائمة المنتخب "هي اختيارات وقناعات الجهاز الفني وأيا كانت اختياراتهم فنحن ندعمهم ونتمنى لهم التوفيق".

وفاز فريق الزمالك على سموحة 4-2، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وسجل أهداف الزمالك كل من سيف الدين الجزيري وبركات حجاج مدافع سموحة ذاتيا ومحمود بنتايك ومصطفى شلبي.

بينما أحرز محمد مصطفى ومحمد سالم ثنائية سموحة.

ويلاقي الزمالك غريمه سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي من البطولة.

وانتصر سيراميكا كليوباترا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.