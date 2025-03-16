نهضة بركان يتوج بلقب الدوري المغربي قبل 5 جولات وتعثر جديد لـ الوداد

توج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه في إنجاز كبير وقبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويأتي ذلك رغم تعادل نهضة بركان أمام اتحاد التواركة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 25.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة ويليه الجيش الملكي بـ 45 نقطة.

وحتى وإن فاز الجيش الملكي بكل مباريات وخسارة نهضة بركان للخمس مواجهات المقبلة، يتفوق نهضة بركان بالمواجهات المباشرة.

ويعتبر ذلك التتويج هو اللقب الأول بالدوري في تاريخ نهضة بركان.

فيما تعثر الوداد بالتعادل للمباراة الرابعة على التوالي ليهبط إلى المركز الرابع.

وتعادل الوداد أمام اتحاد طنجة بهدف لكل منهما ليصبح مصير الفريق مقلقا بشأن التأهل للبطولات القارية.

ورفع الوداد رصيده إلى 43 نقطة بالتساوي مع الفتح الرباطي المتفوق بفارق الأهداف.

أما الجيش الملكي فانفرد بالمركز الثاني بعد انتصاره على المغرب الفاسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتأهل أول وثاني الدوري المغربي إلى دوري أبطال إفريقيا، بينما صاحب المركز الثالث يتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل الكأس.