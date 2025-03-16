مواعيد مباريات الأحد 16 مارس 2025.. ليفربول في نهائي الرابطة ودربي لندن وقمة إسبانية

يشهد اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمتابعة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس الرابطة الإنجليزية

يلعب ليفربول أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة في السادسة والنصف مساء.

ويستضيف ملعب ويمبلي المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

الدوري الإنجليزي

يحل توتنام ضيفا على فولام في الثالثة والنصف عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف أرسنال فريق تشيلسي في دربي لندن في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليستر في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو في قمة الجولة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفا على فينيسيا في الواحدة والنصف ظهرا، بينما يستضيف فيورنتينا فريق يوفنتوس في تمام السابعة مساء.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين أتالانتا وإنتر في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة أبوظبي بريميموم 1.

الدوري الفرنسي

يحل لو هافر بقيادة أحمد حسن كوكا ضيفا على ليون في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يستضيف باريس سان جيرمان فريق مارسيليا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر نفس القناة.