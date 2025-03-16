الهلال ينتصر على التعاون.. والأهلي يواصل نتائجه السلبية بخسارة من الأخدود

الأحد، 16 مارس 2025 - 01:31

كتب : FilGoal

الهلال

انتصر الهلال على منافسه التعاون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل محمد كنو وماركوس ليوناردو ثنائية الهلال.

وللمباراة الثانية على التوالي ينتصر الهلال في الدوري السعودي.

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وفاز الهلال على الفيحاء ثم التعاون.

وافتتح كنو النتيجة في الدقيقة 12 من صناعة سالم الدوسري.

ثم أحرز ليوناردو الهدف الثاني من صناعة حمد اليامي في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة 57 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

بينما توقف رصيد التعاون عند النقطة 34 في المركز الثامن.

الأخدود × أهلي جدة

قلب الأخدود تأخره إلى فوز على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وللمباراة الثانية تواليا لم يتمكن أهلي جدة من تحقيق الفوز، إذ تعادل مع الخليج بهدفين لكل فريق قبل الخسارة من الأخدود.

وسجل داميون لو في الدقيقة 28 بالخطأ في مرماه ليتقدم لأهلي جدة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني تعادل صالح العباس.

وبعد 4 دقائق فقط تقدم سافيور جودوين من صناعة باتو.

ووصل الأخدود للنقطة 20 في المركز الـ16 في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد أهلي جدة عند النقطة 48 في المركز الخامس.

الهلال الدوري السعودي التعاون
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