كرة طائرة - استمرار الهيمنة… تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك

توج فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة بلقب الدوري، وذلك بالفوز على الزمالك في ثاني مواجهات نهائي البطولة.

وحققت سيدات الأهلي للمرة الـ 30 على التوالي لتستمر الهيمنة على اللقب.

وجاء تفوق الأحمر بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

الأهلي فاز بالشوط الأول بنتيجة 25-15.

وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في معادلة النتيجة، حيث فاز 27-25.

الشوط الثالث شهد عودة الأهلي لاسترداد التقدم، حيث فاز بنتيجة 25-16.

وأخيرا حسمت فتيات الفريق الأحمر رابع الأشواط بنتيجة 25-19.

وبذلك يحسم الأهلي لقب الدوري بالفوز بالمباراة الثانية.

وكان الأحمر قد فاز بالمباراة الأولى بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.