كرة طائرة - استمرار الهيمنة… تتويج سيدات الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك

الأحد، 16 مارس 2025 - 01:03

كتب : محمد سمير

الأهلي × الزمالك - كرة طائرة سيدات

توج فريق الأهلي لسيدات الكرة الطائرة بلقب الدوري، وذلك بالفوز على الزمالك في ثاني مواجهات نهائي البطولة.

وحققت سيدات الأهلي للمرة الـ 30 على التوالي لتستمر الهيمنة على اللقب.

وجاء تفوق الأحمر بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

أخبار متعلقة:
انتهت طائرة سيدات - الأهلي (2) 25-19 (1) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري كرة طائرة - تطبيق تقنية الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك

الأهلي فاز بالشوط الأول بنتيجة 25-15.

وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في معادلة النتيجة، حيث فاز 27-25.

الشوط الثالث شهد عودة الأهلي لاسترداد التقدم، حيث فاز بنتيجة 25-16.

وأخيرا حسمت فتيات الفريق الأحمر رابع الأشواط بنتيجة 25-19.

وبذلك يحسم الأهلي لقب الدوري بالفوز بالمباراة الثانية.

وكان الأحمر قد فاز بالمباراة الأولى بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.

الأهلي الزمالك نهائي دوري الطائرة الزمالك كرة طائرة الأهلي والزمالك كرة طائرة الأهلي كرة طائرة
نرشح لكم
انتهت طائرة سيدات - الأهلي (2) 25-19 (1) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري كرة طائرة - تطبيق تقنية الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات انتهت طائرة سيدات - الأهلي (3) 25-17 (1) الزمالك.. أولى مباريات نهائي الدوري كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري كرة طائرة - الأهلي يحجز مقعده في نصف نهائي الدوري بعد تخطي سموحة
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - أوديجارد وبارتي في الوسط أمام تشيلسي.. وميرينو يقود الهجوم 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال يستعيد سافيتش قبل الدربي 49 دقيقة | سعودي في الجول
اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب أستراليا المفتوحة.. وأمينة عرفي تحصد الوصافة ساعة | رياضات أخرى
جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ضد برايتون.. والصراع على التأهل لدوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
الشعباني: هدف نهضة بركان كان التأهل للمسابقات القارية لكن حققنا لقب الدوري عن استحقاق ساعة | الوطن العربي
بيلد: بايرن يستعيد نوير بعد فترة التوقف الدولي ساعة | الكرة الأوروبية
جوندوجان: أشعر بخيبة أمل كبيرة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - بمشاركة رباعي مصري.. أون سبورت تعلن إذاعة دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة