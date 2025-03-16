منتخب الشباب يهزم زد بثنائية ودية قبل بطولة قطر الدولية

الأحد، 16 مارس 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

فاز منتخب الشباب على فريق زد بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم بملعب دريم فى مدينة ٦ أكتوبر.

وأحرز هدفي الفريق عمر خضر وتيبو غبريال.

ويأتي ذلك قبل سفر المنتخب غدا إلى الدوحة لخوض بطولة دولية مع منتخبات قطر والإمارات كرواتيا فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى كوت ديفوار يوم ٢٦ أبريل المقبل، وهي البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.

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وحرص حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات في الدوحة.

ويلعب منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر، ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات، ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا.

وأشاد أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب بالتجربة مؤكدا أنه يثق فى إمكانات وقدرات لاعبيه التى سوف تظهر بشكل كامل فى الفترة القادمة على حد قوله.

قائمة منتخب الشباب:

عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - يوسف عبد الحفيظ - محمد سمير - إبراهيم عادل - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - محمد جمال - عبد العزيز سعيد - بلال موسي - سيف عصام - معاذ عطية - محمود لبيب - مؤمن شريف - مهاب سامي - أحمد كاباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سوني - عمر عبد المجيد - تيبو غبريال - عمرو بيبو - محمد عبد الله - عمرو أسامة - أحمد أبو الفتح - يوسف شلبي - محمد أشرف - محمد عبد الناصر - عمر خضر - أدهم علاء - كريم سعيد - مهند محمد - راغب عبد الهادى - محمد أحمد

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