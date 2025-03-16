أنشيلوتي: لن نلعب مجددا بهذه الطريقة

الأحد، 16 مارس 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اعتراضه على لعب الفريق أمام فياريال بعد مرور أقل من 72 ساعة على مباراة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "هذا الفريق لديه شيء مميز. لديه الشخصية والالتزام".

وأضاف "أحيانا أغضب من اللاعبين ولكن رغم كل شيء، يجب أن أشكرهم على الجهد الهائل الذي بذلوه منذ 3 يناير وحتى اليوم".

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وأوضح "اليوم هو آخر مرة سنلعب فيها مباراة قبل مرور 72 ساعة على سابقتها. طلبنا من رابطة الدوري مرتين تغيير موعد المباراة و لكن لم يحدث شيء".

وتابع " أنا فخور بهذا الفريق. المباراة كانت صعبة بسبب قلة الراحة وقوة فياريال الذي يلعب بشكل جيد للغاية".

واختتم "في نهاية المباراة كان الفريق منهكا وهذا طبيعي. الفوز يعكس الكثير عن الفريق وإمكانيات هؤلاء اللاعبين".

وقاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد لقلب النتيجة والفوز على فياريال بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا.

تقدم فياريال عن طريق خوان فويث، فيما سجل مبابي ثنائية ريال مدريد.

الفوز قاد الملكي للتصدر بشكل مؤقت برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي له مباراتين أقل.

فيما ظل فياريال خامسا برصيد 44 نقطة ومتكبدا الخسارة الثانية تواليا.

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