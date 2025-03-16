كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الجونة والقناة الناقلة

يفتتح الزمالك مبارياته في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بملاقاة منافسه الجونة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى من البطولة.

وتضم المجموعة الزمالك والجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة.

ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

تقام المباراة يوم الأربعاء 19 مارس.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.