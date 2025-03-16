كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الجونة والقناة الناقلة

الأحد، 16 مارس 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك في أرض الملعب دون حضور لاعبي الأهلي

يفتتح الزمالك مبارياته في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بملاقاة منافسه الجونة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى من البطولة.

وتضم المجموعة الزمالك والجونة وبتروجت ومودرن سبورت وسموحة.

أخبار متعلقة:
كأس مصر – موعد مباراة الزمالك في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة مؤتمر بيسيرو: سعيد بالأداء في الشوط الأول ولكن.. وهذا ما أريده من حسام أشرف طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد الزمالك يقلب الطاولة على سموحة ويصل لنصف نهائي كأس مصر

ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

تقام المباراة يوم الأربعاء 19 مارس.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.

الزمالك الجونة كأس الرابطة
نرشح لكم
استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس انتظام محمد عبد المنعم وسداسي الأهلي في مران منتخب مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى الأهلي أمام الأولمبية؟ لسنا طرفا ونتمسك بحقنا رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار أشرف صبحي وأبو ريدة يحضران مران منتخب مصر بسبب تصريحات الكومي ضد بيراميدز.. الأعلى للإعلام يقرر وقف عرض البرنامج
أخر الأخبار
القمة بلا حضور.. اتحاد الطائرة يعلن استكمال نصف نهائي الدوري بدون جماهير 23 دقيقة | كرة طائرة
مايكل أنطونيو: حصلت على فرصة أخرى للحياة.. وسأعود لكرة القدم بنسبة 1005 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة 38 دقيقة | منتخب مصر
دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة 41 دقيقة | الكرة المصرية
بعد وقوف دقيقة حداد على روحه.. لاعب بالدوري البلغاري ينفي وفاته 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس 47 دقيقة | الدوري المصري
رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد إصابته 49 دقيقة | أمريكا
إنتر ميامي يكشف تطورات إصابة ميسي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة