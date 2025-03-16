كأس مصر - البنك الأهلي ينتصر على غزل المحلة في +120

تأهل البنك الأهلي لنصف نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه بفضل فوز قاتل على غزل المحلة في الدقيقة 120+2.

وسجل أسامة فيصل هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء.

ويعد الموسم الحالي هو الأفضل في مشوار البنك الأهلي بأعرق بطولة مصرية، إذ كان ربع النهائي أفضل مرحلة تأهل لها سابقا.

ووصل الفريقان في استاد غزل المحلة لشوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 120 تحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء أودعها أسامة فيصل في الشباك في الدقيقة 120+2.

المهاجم الدولي يعيش أفضل مواسمه إذ وصل للهدف العاشر هذا الموسم بواقع 9 في الدوري المصري و1 في كأس مصر.

10 أهداف هذا الموسم هي نفس الرصيد الذي سجله في آخر موسمين بجميع المسابقات بقميص البنك.

ويلتقي البنك مع بيراميدز حامل اللقب في نصف النهائي يوم 28 مارس الجاري على ملعب الدفاع الجوي.

يذكر أن الفريقين سيلتقيا مجددا في استاد السلام يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.