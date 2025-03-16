مؤتمر بيسيرو: سعيد بالأداء في الشوط الأول ولكن.. وهذا ما أريده من حسام أشرف

أبدى جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك سعادته بأداء الفريق في الشوط الأول واستياءه من استقبال هدفين من سموحة.

وانتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 4-2 في دور الـ 8 من كأس مصر.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "كنا جيدين في الشوط الأول هجوميا وتحكمنا في الكرة جيدا، وخلقنا مساحات لكن لا يجب ألا نسمح للخصم بأن يسجل في مرمانا من ركلتين ثابتيتين".

وأضاف "سعيد بالأداء في الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل أهدافا أكثر لكن لست سعيدا باستقبال الهدفين".

وأكمل "الشوط الثاني كان مختلفا لكننا سجلنا 3 أهداف ونستحق الفوز، رغم أن المنافس وصل لمرمانا لكن لم يسجل".

وشدد "سنعمل على علاج الأخطاء وتحسين الناحية الدفاعية".

وأردف "عندما أبدأ بتشكيل محدد يكون لدي ثقة في جميع اللاعبين الذين يشاركون في المباراة، والبدلاء على مستوى جيد أيضا".

وأوضح "الفريق يلعب بأكثر من طريقة، الحل الأول لدينا هو اللعب بطريقة 3-4- 3 وبعدها غيرنا الطريقة، والفريق لعب الشوط الأول بشكل جيد بطريقة 3-4-3 والمشكلة لدينا في الركلات الثابتة".

وشرح سبب عدم مشاركة حسام أشرف في المباريات قائلا: "حسام أشرف يحتاج للعمل بشكل أكثر في التدريبات، وشارك كبديل في مباراتي إنبي ومودرن سبورت، ولدينا سيف الجزيري وناصر منسي، بالإضافة إلى حسام أشرف، وهناك مهاجم يشارك والآخر يجلس على مقاعد البدلاء، وعلى اللاعب أن يستغل الفرصة عندما يشارك في المباريات".

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا في نصف النهائي يوم الجمعة 28 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي.

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وسجل أهداف الزمالك كل من سيف الدين الجزيري وبركات حجاج مدافع سموحة ذاتيا ومحمود بنتايك ومصطفى شلبي.

بينما أحرز محمد مصطفى ومحمد سالم ثنائية سموحة.

وصل الجزيري لهدفه رقم 42 مع الزمالك في تاريخ البطولات.

ويفصله هدفا لمعادلة المغربي أشرف بنشرقي الذي يعد ثاني هدافي الزمالك الأجانب في التاريخ.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا.

وتمكن بنتايك من تسجيل هدفين وصناعة هدف في 6 مباريات مع بيسيرو.

بينما قبل بيسيرو صنع هدفين ولم يسجل مطلقا.

ويلاقي الزمالك غريمه سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي من البطولة.

وانتصر سيراميكا كليوباترا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.