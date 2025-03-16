كأس مصر – موعد مباراة الزمالك في نصف النهائي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة
الأحد، 16 مارس 2025 - 00:10
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف النهائي من كأس مصر.
قلب الزمالك النتيجة على منافسه سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من كأس مصر.
وسجل أهداف الزمالك كل من سيف الدين الجزيري وبركات حجاج مدافع سموحة ذاتيا ومحمود بنتايك ومصطفى شلبي.
بينم أحرز محمد مصطفى ومحمد سالم ثنائية سموحة.
وعلى الجانب الآخر فاز سيراميكا كليوباترا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي.
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا
تقام المباراة يوم 28 مارس المقبل.
ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة ونصف مساء.
وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.
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