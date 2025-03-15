منتخب مصر تحت 17 عاما ينتصر على ليبيريا بسداسية استعداد لـ أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس الفوز وديا على ليبيريا بنتيجة 6-2.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للناشئين.

وأقيمت المباراة في مركز المنتخبات الوطنية.

أحرز أهداف منتخب مصر زياد أيوب (هدفين)، ويوسف تامر وفارس فخري وأحمد إيهاب وأدهم فريد.

واستطاع أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، تجربة العديد من اللاعبين خلال المباراة.

وحرص وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومصطفى عزام المدير التنفيذي، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، على مؤازرة المنتخب خلال المباراة.

ويستضيف المغرب النسخة المقبلة من أواخر شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما يفوز على ليبيريا بسداسية وديا 🇪🇬📸 نجح المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، في تحقيق الفوز على منتخب ليبيريا بسداسية مقابل هدفين، بالمباراة الودية التي جمعتهما بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة… pic.twitter.com/0YLBYhwSYN — EFA.eg (@EFA) March 15, 2025

وجاءت القائمة كالتالي:

عمر عبدالعزيز - ياسين حاتم - حمزة الدجوي - مهند الشامي - معاذ فوزي - محمد شريف -فارس فخري - أدهم فريد - آدم محمد - نور أشرف -باسل مدحت - عمر العدوي -بلال عطية - أنس رشدي - كريم جمعة -عبدالعزيز الزغبي - محمد حمد - حمزة عبدالكريم - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب -يوسف تامر - عمر نبيل - عمر كمال - يوسف وجيه - عمر أمين - علي بسيوني -فادي وائل - عمرو عادل - أحمد إيهاب

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاما.

وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:

ضد جنوب إفريقيا 31 مارس

ضد بوركينا فاسو 3 أبريل

ضد الكاميرون 6 أبريل

وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.