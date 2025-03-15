كأس مصر - هاتريك بلحاج يقود سيراميكا للمربع الذهبي لأول مرة على حساب الجونة

السبت، 15 مارس 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - سيراميكا

تأهل سيراميكا كليوباترا لأول مرة في تاريخه لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على الجونة بنتيجة 3-1.

وسجل أحمد بلحاج 3 أهداف (هاتريك) لسيراميكا، بينما سجل أحمد شوشة هدف الجونة في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس.

وضرب سيراميكا موعدا مع الزمالك في نصف النهائي، بعد انتصار الأبيض على سموحة بنتيجة 4-2.

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وكان دور الـ 16 عقبة لسيراميكا كليوباترا في النسخ الأربعة السابقة لكن كسرها ووصل للمربع الذهبي لأول مرة.

وصف المباراة

تقدم سيراميكا من هجمة منظمة بعد ركلة ثابتة وصلت لفاخري لاكاي الذي أرسل عرضية برأسه أودعها أحمد بلحاج في الشباك في الدقيقة 30.

وبعد 3 دقائق استغل فاخري لاكاي خطأ المدافع وخطف الكرة ومرر عرضية أودعها بلحاج في الشباك بسهولة.

وفي بداية الشوط الثاني قلص أحمد شوشة الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وبعد 10 دقائق أكمل بلحاج الثلاثية من ركلة جزاء ومعززا من تقدم سيراميكا.

ولأول مرة في مسيرته يسجل بلحاج ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة.

وسيلتقي الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة 28 مارس في استاد القاهرة الدولي.

أحمد بلحاج الزمالك سيراميكا كليوباترا الجونة كأس مصر
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