كأس مصر - أوباما يصعق إنبي في الثانية الأخيرة.. بيراميدز إلى نصف النهائي

بهدف قاتل في الدقيقة 98، يواصل بيراميدز حملة دفاعه عن لقبه بالفوز على إنبي 2-1 في ربع نهائي كأس مصر.

البداية أتت بمحاولة إبراهيم عادل بتسديدة في الدقيقة 10 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 15 سجل مصطفى فتحي الهدف الأول بعد تمريرة من محمد الشيبي وتسديدة في أقصى يسار المرمى.

وحاول أحمد نادر حواش تسجيل التعادل في الدقيقة 17 ولكن تصدى أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 20 سدد علي محمود لاعب إنبي بجوار القائم.

وحاول أحمد كالوشا برأسية في الدقيقة 23 ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وأصيب أحمد نادر حواش ليأتي محمد شريف حتحوت بدلا منه في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 45+2 حاول إبراهيم عادل بتسديدة علت العارضة.

وسريعا بعد انطلاق الشوط الثاني، تعادل إنبي بهدف أحمد العجوز بعد عرضية من أحمد دويدار في الدقيقة 53.

وأتى أحمد عاطف قطة ويوسف أوباما بدلا من رمضان صبحي وبلاتي توريه في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 78 حل محمد إسماعيل بدلا من أحمد صبيحة في صفوف إنبي.

وسدد مصطفى فتحي في الدقيقة 83 ليتصدى عبد الرحمن سمير.

وأخيرا في الدقيقة 98 سجل يوسف أوباما هدف الفوز برأسية بعد عرضية من إبراهيم عادل.

بذلك يتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر، في انتظار الفائز بين غزل المحلة والنبك الأهلي.

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