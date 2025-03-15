الزمالك يقلب الطاولة على سموحة ويصل لنصف نهائي كأس مصر

السبت، 15 مارس 2025 - 23:31

كتب : محمد رؤوف

سيف الدين الجزيري - الزمالك - سموحة

قلب الزمالك النتيجة على منافسه سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من كأس مصر.

وسجل أهداف الزمالك كل من سيف الدين الجزيري وبركات حجاج مدافع سموحة ذاتيا ومحمود بنتايك ومصطفى شلبي.

بينم أحرز محمد مصطفى ومحمد سالم ثنائية سموحة.

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وصل الجزيري لهدفه رقم 42 مع الزمالك في تاريخ البطولات.

ويفصله هدفا لمعادلة المغربي أشرف بنشرقي الذي يعد ثاني هدافي الزمالك الأجانب في التاريخ.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا.

وتمكن بنتايك من تسجيل هدفين وصناعة هدف في 6 مباريات مع بيسيرو.

بينما قبل بيسيرو صنع هدفين ولم يسجل مطلقا.

ويلاقي الزمالك غريمه سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي من البطولة.

وانتصر سيراميكا كليوباترا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هدف عكس سير المباراة

بدأ سموحة ضاغطا على الزمالك وفي الدقيقة العاشرة أنقذ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك انفرادا من محمد سالم.

وافتتح الجزيري النتيجة في الدقيقة 12 بعد توغله ثم سدد في زاوية الهاني سليمان.

وواصل صبحي تصدياته الرائعة بإنقاذ الزمالك من رأسية محمد سالم في الدقيقة 15.

وأحرز محمد مصطفى الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء.

وأهدر الجزيري رأسية خطيرة في الدقيقة 34 أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل محمد سالم الهدف الثاني من رأسية.

وأجرى بيسيرو تبديلين في الدقيقة 57 بخروج صلاح الدين مصدق وناصر ماهر ودخول مصطفى شلبي ونبيل عماد.

وفي الدقيقة 59 سجل حجاج ذاتيا بعد صناعة من مصطفى شلبي من عرضية أرضية.

وبعد دقيقتين فقط أطلق بنتايك تسديدة صاروخية بعيدة المدى سكنت الشباك.

وخرج عبد الله السعيد مصابا في الدقيقة 68 ودخل سيف جعفر بدلا منه.

وأيضا خرج الجزيري ودخل محمد حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لاستهلاك الوقت.

وقتل مصطفى شلبي آمال سموحة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد سلسلة تمريرات رائعة ثم مرر زيزو لشلبي الذي سدد أرضيا وسكنت الشباك.

الزمالك سموحة كأس مصر مصطفى شلبي محمود بنتايك سيف الدين الجزيري
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