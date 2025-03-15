ووكر حاول مساعدة ألي.. ميلان يقلب الطاولة على كومو مجددا

السبت، 15 مارس 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

ميلان

قلب ميلان الطاولة مجددا وانتصر على كومو بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وتقدم كومو عن طريق لوكاس دي كونيا، فيما سجل لميلان كريستيان بوليسيتش وتيجاني ريندرز.

ومنذ قيادة سيرجيو كونسيساو لتدريب ميلان في بداية 2025 استطاع الفريق حصد 12 نقطة بعد التأخر في النتيجة.

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الفوز ارتقى بميلان مركزين بشكل مؤقت برصيد 47 نقطة في المركز السابع بفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي.

فيما توقف رصيد كومو عند 29 نقطة في المركز الـ 13 بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

وصف المباراة

كاد ميلان من مرتدة سريعة أن يسجل الهدف الأول لكن يونس موسى أهدر بغرابة في الدقيقة 4 فرصة التقدم.

تقدم كومو في الدقيقة 33 بهدف دا كونيا بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

شوط أول انتهى بتقدم الضيوف.

في الدقيقة 50 ضاعف دا كونيا تقدم كومو كن الهدف ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 53 أدرك ميلان التعادل سريعا عن طريق كريسيتيان بوليسيتش بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح الأمريكي أول لاعب يسجل 15 هدفا في أول موسمين له مع ميلان منذ زلاتان إبراهيموفيتش في موسمي 2010-11 و2011-12.

وردت العارضة تصويبة ريندرز في الدقيقة 69، لكن بعد 6 دقائق سجل الهولندي هدفا بتحويل بينية تامي أبراهام في الشباك.

وأشرك سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو لأول مرة ديلي ألي بدلا من دا كونيا في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 90+1 تدخل ألي على لوفتش تشك بقوة على كاحله وأشهر الحكم بطاقة صفراء.

لكن سرعان ما عاد لتقنية الفيديو وأشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه الإنجليزي الذي يخوض أول مباراة له منذ فبراير 2023.

وحاول كايل ووكر مدافع ميلان إثناء الحكم عن قراره بطرد مواطنه وزميله السابق لكن أشهر البطاقة الحمراء في وجه ألي الذي لم تسر بدايته الأولى بأفضل شكل ممكن.

وبعد دقيقة تحصل فابريجاس على بطاقة حمراء بسبب الاعتراض على قرارات الحكم. لتنتهي المباراة بفوز صعب جديد لميلان.

ميلان الدوري الإيطالي ديلي ألي
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