تألق تحت قيادة بيسيرو.. بنتايك يسجل لـ الزمالك في سموحة
السبت، 15 مارس 2025 - 23:10
كتب : محمد رؤوف
يواصل محمود بنتايك مساهماته التهديفية وسجل هدفا لـ الزمالك في سموحة.
محمود بنتايك
النادي : الزمالك
ويلاقي الزمالك منافسه سموحة في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من كأس مصر.
ويتألق الظهير المغربي تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.
وتمكن بنتايك من تسجيل هدفين وصناعة هدف في 6 مباريات مع بيسيرو.
بينما قبل بيسيرو صنع هدفين ولم يسجل مطلقا.
وأحرز بنتايك هدفه في الدقيقة 61 من تسديدة صاروخية بعيدة المدى.
وفعل الزمالك بند أحقية الشراء لبنتايك يوم الثلاثاء الماضي مقابل مليون يورو من نادي سانت إتيان الفرنسي تدفع على قسطين.
ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة المنتصر من سيراميكا كليوباترا والجونة.
نرشح لكم
استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس انتظام محمد عبد المنعم وسداسي الأهلي في مران منتخب مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى الأهلي أمام الأولمبية؟ لسنا طرفا ونتمسك بحقنا رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار أشرف صبحي وأبو ريدة يحضران مران منتخب مصر بسبب تصريحات الكومي ضد بيراميدز.. الأعلى للإعلام يقرر وقف عرض البرنامج
أخر الأخبار
رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد إصابته 44 دقيقة | أمريكا