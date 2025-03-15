تألق تحت قيادة بيسيرو.. بنتايك يسجل لـ الزمالك في سموحة

يواصل محمود بنتايك مساهماته التهديفية وسجل هدفا لـ الزمالك في سموحة.

ويلاقي الزمالك منافسه سموحة في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من كأس مصر.

ويتألق الظهير المغربي تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتمكن بنتايك من تسجيل هدفين وصناعة هدف في 6 مباريات مع بيسيرو.

بينما قبل بيسيرو صنع هدفين ولم يسجل مطلقا.

وأحرز بنتايك هدفه في الدقيقة 61 من تسديدة صاروخية بعيدة المدى.

وفعل الزمالك بند أحقية الشراء لبنتايك يوم الثلاثاء الماضي مقابل مليون يورو من نادي سانت إتيان الفرنسي تدفع على قسطين.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة المنتصر من سيراميكا كليوباترا والجونة.