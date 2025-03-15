انتهت طائرة سيدات - الأهلي (2) 25-19 (1) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري

يلتقي الأهلي والزمالك في ثاني مواجهات نهائي دوري الكرة الطائرة للسيدات.

وتغلب فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط في المباراة الأولى.

وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.

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نهاية الشوط الرابع والمباراة: الأهلي 25-19 الزمالك

24-19

24-16

23-15

21-14

20-13

20-10

13-4 للأهلي

10-3 للأهلي

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-16 الزمالك

24-16 للأهلي

20-13 للأهلي

13-9 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-27 الزمالك

16-15 للأهلي

12-11 للزمالك

11-8 للزمالك

2-1 للأهلي

نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-15 الزمالك

24-15

23-15 للأهلي

9-5 للأهلي

3-1 للأهلي

بداية المباراة