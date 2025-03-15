انتهت طائرة سيدات - الأهلي (2) 25-19 (1) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري
السبت، 15 مارس 2025 - 22:48
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي والزمالك في ثاني مواجهات نهائي دوري الكرة الطائرة للسيدات.
وتغلب فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط في المباراة الأولى.
وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.
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نهاية الشوط الرابع والمباراة: الأهلي 25-19 الزمالك
24-19
24-16
23-15
21-14
20-13
20-10
13-4 للأهلي
10-3 للأهلي
نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-16 الزمالك
24-16 للأهلي
20-13 للأهلي
13-9 للأهلي
نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-27 الزمالك
16-15 للأهلي
12-11 للزمالك
11-8 للزمالك
2-1 للأهلي
نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-15 الزمالك
24-15
23-15 للأهلي
9-5 للأهلي
3-1 للأهلي
بداية المباراة
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